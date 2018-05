Mai multe localitati din China au fost practic inghitite de nisip. S-a intamplat intr-o provincie din nord-vestul tarii, unde cativa localnici au reusit sa surprinda imagini spectaculoase.

O puternica furtuna de nisip, care a durat doar 10 minute, a reusit sa acopere totul in jur cu un nor de culoare portocalie. Rafalele de vant au atins o viteza de aproape 100 de kilometri, scrie presa locala. Oamenii s-au ascuns in cladiri si au fost indemnati sa nu iasa afara. Meteorologii spun ca asemenea fenomene sunt in registrate tot mai des, in ultima perioada.