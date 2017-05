Mai multe persoane au murit in Moscova, dupa ce o furtuna s-a abatut asupra orasului

”Condoleantele mele pentru prietenii si rudele celor ucisi”, a scris primarul Sobianin intr-un mesaj postat pe Twitter.

De asemenea, sute de arbori au fost smulsi din pamant si doborati de furtuna.

Potrivit primarului moscovit, un numar de 40 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma furtunii, dar bilantul victimelor nu este in acest moment exact.

Presa locala relateaza ca rafalele puternice de vant au smus cablurile electrice din Moscova.

De asemenea, agentiile arata ca ar fi vorba de sase sau opt morti in urma furtunii din capitala Rusiei.

Jurnalistii TASS anunta ca bilantul ranitilor s-ar ridica la 69 de persoane, in vreme ce Interfax relateaza ca doua persoane si-au pierdut viata dupa ce un copac a cazut peste o casa de vacanta din apropierea Moscovei.