Mai multe persoane ranite in Londra, dupa ce o masina a intrat pe trotuar - GALERIE FOTO

Ştire în curs de actualizare

Potrivit BBC, victimele au suferit răni uşoare.

O persoană a fost arestată în urma incidentului.

Poliţiştii au declanşat o anchetă pentru a vedea daca este vorba de un accident sau a fost un act intenţionat.

”Am văzut mai multe persoane întinse pe trotuar. Sunt foarte mulţi poliţişti aici, elicoptere deasupra şi ambulanţe”, a relatat reporterul BBC Chloe Hayward.

”Aşteptam să se faca verde la semafor şi am văzut cum maşina a intrat pe trotuar. Am fugit imediat. Prietenul meu s-a aruncat la pământ şi s-a tăiat la mâini”, a povestit un alt martor.

Pe reţelele de socializare au fost postate poze cu şoferul care a produs accidentul pus la pământ şi încătuşat.

People believed to have been injured after a car ploughed into pedestrians outside London's Natural History Museum. pic.twitter.com/cPXBVj5M3H