Mai multe persoane sunt disparute dupa incendiul de la Londra. Rudele fac apeluri disperate pe retelele sociale

Imediat dupa ce au scapat din capcana de foc in care s-a transformat blocul in care locuiesc, mai multe persoane si-au dat seama ca rude, prieteni sau vecini sunt de negasit. Astfel, pe retele de socializare au fost lansate apeluri pentru gasirea unor copii sau persoane in varsta, relateaza Daily Mail.

Natalie Garcia a postat pe Twitter un mesaj prin care anunta ca Jessica Urbano, verisoara ei de 12 ani, a disparut. Parintii nu mai stiu nimic de ea de la ora 1:39 cand au primit ultimul apel de la ea.

O adolescenta, Nurhuda El-Wahabi, dar si fratele ei Yasin sunt, de asemenea, dati disparuti inca de la izbucnirea incendiului.

Khadija Saye, care locuia la etajul 20, este data disparuta de prieteni.

Retelele sociale sunt pline de fotografii cu cei care locuiesc in blocul cuprins de flacari, despre care rudele sau prietenii nu mai stiu nimic de la izbucnirea incendiului.