Mai multe statui cu Donald Trump, pe care scrie ”urineaza pe mine”, au aparut pe strzile din New York

'Operele de artă' sunt semnate de Phil Gable, care lucrează ca director de creaţie pentru compania Porcupine Armadillo. Gable susţine că scopul statuilor este de a adăuga 'un moment de levitaţie' unui climat politic depresiv, dar a recunoscut că a fost şi o expresie personală faţă de persoana lui Donald Trump, scrie RT.

'Iubesc umorul politic', a spus artistul. El a adăugat că actuala administraţie prezidenţială stresează oamenii, ceea ce îi face să aibă nevoie să râdă în timpul zilei.

Cinci astfel de busturi în miniatură au fost plasate pe străzile din Brooklyn, iar autorul lor plănuieşte să extindă proiectul şi în Manhattan.

@LastWeekTonight A few golden drops of sunshine for you. pic.twitter.com/gWP6loXSXD