Mai multe tari din Europa au fost inundate de ploi. Suvoaiele puternice au maturat tot in calea lor in Polonia, Lituania, Italia, dar si Germania - VIDEO

In Germania, furtuna a facut prapad. Strazile din Berlin s-au transformat in rauri, iar masinile abia de au putut inainta. Zeci de salvatori au fost mobilizati sa-i ajute pe oamenii care s-au trezit cu apa in case.

Furtuna a pus stapanire pe mai multe regiuni in doar cateva minute, asa ca vantul puternic si ploaia i-a prins pe strazi pe oameni, care au fugit sa se ascunda.

Dezastru a fost in metrou, unde suvoaiele au patruns cu repeziciune.

Unii curajosi au decis sa profite de lacurile formate in capitala Germaniei, si-au scos hainele si au facut baie pe strazi.

Aceeasi situatie in capitala Lituaniei. Ploaia nu a contenit timp de 6 ore, iar termometrele au aratat 15 grade, si nu 33 cat au promis meteorologii. Numerosi soferi au stat in loc, dupa ce apa a intrat sub capota, iar automobilele nu au mai putut inainta. Suvoaiele au intrat si in troleibuze, iar pasagerii au fost nevoiti sa stea in apa sau sa urce pe scaune.

Furtuna a fost nemiloasa si in Polonia, unde vijelia a luat locul valului de caldura. Au fost afectate mai ales regiunile de vest, unde apa a ajuns pana la un nivel 40 de centimetri.

Cei mai multi pompieri au fost mobilizaţi la pomparea apei în beciuri, apartamente, pentru a debloca locurile unde se acumulează apă.