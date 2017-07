Mai multe tari din Europa lupta cu incendii puternice. Termometrele au depasit 40 de grade si mii de hectare au luat foc: "Teribil. Acolo este casa mea" - VIDEO

In plin sezon turistic, mai multe tari din Europa lupta cu incendii puternice, ce au lovit paduri, dar si zone de locuit. Se intampla in Muntenegru si Croatia, unde mercurul din termometre a depasit 40 de grade. Mii de hectare au luat foc si in Franta si Italia, unde au fost mobilizate zeci de echipe de pompieri.