Mai multi infermieri de la un spital de psihiatrie din orasul rus Celeabinsk s-au filmat cum lovesc un pacient internat acolo. Imaginile au ajuns in vizorul politiei - VIDEO

Din imagini se vede cum infermierii arunca cu slapii in pacient, iar la scurt timp il loveste cu piciorul. Ei au fost cei care au filmat intreaga scena, iar ulterior au postat filmuletul pe internet. Medicul sef a declarat ca un asistent medical si doi infermieri care se aflau in serviciu in acea noapte vor fi aspru pedepsiti.

Reprezentantii Ministerului rus al Sanatatii spun ca fac verificari in acest caz. Si politistii au pornit o investigatie si sustin ca cei vinovati vor fi trasi la raspundere.