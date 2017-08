Mai multi migranti au incercat sa ajunga in Germania sub un tren. "Erau inghetati" - FOTO

Autoritatile germane au descoperit miercuri dupa-amiaza 12 migranti, care tremurau de frig sub un tren marfar de la granita cu Austria. De asemenea, un oficial a lansat un avertisment cu privire la cresterea numarului de migranti care incearca sa traverseze ilegal granita dintre Austria si Germania, transmite Reuters.

Sapte adulti si cinci minori neinsotiti au iesit de sub trenul marfar, care circula pe ruta Verona-Munchen.

Potrivit primelor informatii, grupul de migranti a fost descoperit cu ajutorul detectoarelor de caldura in gara din localitatea bavareza Raubling.

Cei mai multi migranti erau imbracati in tricouri si pantaloni scurti si se ascundeau sub caroseria unor camioane transportate de marfar in Germania.

De asemenea, unul dintre migranti avea un picior ranit si nu se putea deplasa fara ajutor, iar migrantii proveneau din Somalia, Nigeria si Coasta de Fildes.

”Erau inghetati si intr-o stare fizica proasta. Deja am chemat serviciile de urgenta si credem ca o parte dintre migranti sufera de hipotermie”, a declarat purtatorul de cuvant al politiei din Raubling, Rainer Scharf.

Germania a devenit in ultimii ani un adevarat magnet pentru migrantii care fug din calea razboiului din Siria si Irak, dar si pentru migrantii economici din tarile sub-sahariene si din Magreb.Aproximativ 890.000 de migranti au venit doar in 2015, dupa ce cancelarul Angela Merkel a decis sa deschida granitele in calea migrantilor pentru a preveni o criza umanitara de proportii la frontierele Germaniei.

Numarul migrantilor a scazut anul trecut pana la 280.000 de persoane si doar 90.000 de migranti au solicitat azil in prima jumatate a anului 2017.

Insa, povestea este una diferita la granita cu Austria, unde autoritatile din localitatea Rosenheim se plang ca tot mai multi migranti incearca sa traverseze ilegal granita spre Germania.

