Mai multi oameni au iesit pe strazile din Riga nemultumiti de faptul ca in trei ani, in scolile din Letonia ar urma sa se predea doar in limba de stat, cea letona - VIDEO

“Nu uitam si nu iertam!”

Manifestantii, in mare parte persoane in etate, au marsaluit aseara pe strazile orasului Riga, pana cand au ajuns la resedinta de stat a presedintelui, pe care l-au chemat la discutii. Raimonds Vejonis insa, se afla intr-o vizita oficiala in SUA, asa ca manifestantii au ramas fara nici un raspuns.

“Protestam impotriva deciziei criminale a presedintelui. Este cu adevarat criminala. El a jurat sa fie presedintele tuturor cetatenilor Letoniei, iar cu aceasta decizie merge impotriva unei parti a poporului.”

La 23 martie, parlamentul leton a adoptata in lectura finala legea care prevede ca in toate scolile in care se preda in limba rusa, programul de studii sa fie schimbat in limba de stat pana in 2021. In Letonia locuiesc in jur de 2 milioane de persoane, dintre care 40 la suta sunt vorbitori de limba rusa.