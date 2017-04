Mai multi protestatari au intrat cu forta in Parlamentul macedonean. Liderul social-democratilor a fost ranit intr-o bataie

Imagini difuzate de televiziuni l-au aratat pe Zaev cu sange curgandu-I din partea stanga a fruntii, la scurt timp dupa ce a anuntat ca alianta majoritara, condusa de formatiunea sa, l-a ales pe albanezul Talat Xhaferi ca presedinte al Parlamentului.

Un martor a vazut manifestanti nationalisti furiosi de desemnarea lui Xhaferi batand un alt parlamentar in sediul Legislativului, precum si cioburi imprastiate pe jos.

#Makedonija: Demonstranti upali u #parlament, povrijeđen lider #SDSM-a #ZoranZaev https://t.co/dWFM7NsFWi #Skopje pic.twitter.com/CENP5ctrX8

Xhaferi a devenit primul etnic albanez ales presedinte al Parlamentului macedonean de cand mica tara balcanica si-a obtinut independenta, in 1991.

BREAKING: Barricades broken through journalists attacked by masked men! #Skopje #Macedonia #Coup pic.twitter.com/OEchBBcTlV

Macedonia a ajuns in pragul unui razboi civil in urma unei insurgente a minoritatii albaneze in 2001. A fost nevoie de mediere internationale pentru detensionarea situatiei.

Demonstranti ušli u Sobranje: Povredjen Zoran Zaev @milka_smilevska i @MajaBlazevska uživo na @AJBalkans https://t.co/hz6DeKWV7n

Конечно #Црпко @Zoran_Zaev со Пукната #Црпка pic.twitter.com/hE2EBpTG0r

