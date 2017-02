Mai sunt doua zile pana la deschiderea Carnavalului din Brazilia, iar atmosfera de sarbatoare deja se simte - VIDEO

Luna februarie la Rio de Janeiro inseamna multa distractie. Pana si cainii au parte de propriul carnaval. Cu tinute si coafuri amuzante, animalele au facut atmosfera de sarbatoare pe plaja Copacabana.

Stapanii spun ca s-au pregatit minutios, pentru ca animalul lor de companie sa fie cel mai frumos.

”Este special, pentru că există multă violenţă împotriva animalelor, iar acesta este un mod de a ne arăta dragostea faţă de ele.”

Unii oameni s-au costumat si ei si s-au distrat pe plaja. Altii, in schimb, au dat buzna in magazine pentru a-si cumpara costumul potrivit. In acest an, din cauza crizei economice din tara, localnicii spun ca au renuntat la tinutele scumpe, care pot ajunge si la o mie de dolari si isi vor procura costume mai simple, dar amuzante.

”Anul trecum mi-am cumpărat două costume. În acest an, îmi voi lua doar unul pentru tot carnavalul, pentru că preţurile sunt prea mari.”

Si scolile de samba fac ultimele repetitii pentru ca in ziua carnavalului totul sa iasa bine. Distractia va incepe peste doua zile.