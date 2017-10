Mai sunt zece zile pana la Halloween, dar animalele de la o gradina zoologica din SUA si-au primit deja portia de cadouri... comestibile - VIDEO

Halloween-ul a sosit deja pentru animalele de la o gradina zoologica din Chicago. Ingrijitorii au pregatit pentru ele un meniu special. Hipopotamii si ursii au primit dovleci intregi, pe care le-au mancat cu pofta.

Iar maimutele, liliecii si chiar serpii au mancat din dovlecii sculptati si umpluti cu alte bunatati. Sub orice forma, cadourile au starnit curiozitatea animalelor, care au gustat din ele sub ochii vizitatorilor veniti cu aparate de fotografiat si camere de luat vederi. Unii dintre cei veniti la gradina zoologica au spus ca simt deja spiritul Halloween-ului, care va fi sarbatorit in noaptea de 31 octombrie.