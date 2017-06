Mai multe localitati din sud-vestul Poloniei, inundate de o ploaie torentiala: peste o mie de pompieri, la fata locului - VIDEO

Peste o mie de pompieri au fost trimisi in localitatie inundate pentru a pompa apa de pe drumuri si din locuintele oamenilor. Localnicii au improvizat baraje, din saci cu nisip, pentru a nu lasa apa sa le intre in case. Nu in toate cazurile insa a ajutat.

”Să fiu sincer, niciodată nu am văzut aşa inundaţii. Garajul, casa noastră şi alte locuinţe, toate au fost inundate. Apa ajunge la 1,5 metri.”

Mii de familii stau pe intuneric, dupa ce cablurile electrice au fost rupte de vantul puternic. Cateva drumuri au fost inchise circulatiei, iar autoritatile spun ca fac tot posibilul pentru a lichida cat mai rapid consecintele ploii.