Mama a doi teroristi din Barcelona, reactie dupa atentat. Cine ar fi creierul operatiunii - GALERIE FOTO

Acesta din urmă ar fi fost, de altfel, creierul întregii operaţiuni. Sub îndrumarea lui, teroriştii au încercat să confecţioneze bombe, pe care voiau să le folosească în Barcelona.



Aceste imagini dramatice surprind atacul sângeros şi momentele de dinainte, într-o filmare făcută de camerele de supraveghere din interiorul unui muzeu, aproape de Las Ramblas. Se vede cum vehiculul teroriştilor goneşte înspre mulţime şi urmărim reacţiile panicate ale trecătorilor, atunci când realizează ce se petrece.



Martorii sunt bântuiţi încă de imaginile de coşmar.



Victor Braque, martor: “O avalanşă de oameni. Acesta a fost primul lucru pe care l-am văzut. Şi imediat am înţeles motivul acelui puhoi, atunci când am văzut duba care accelera şi călca oamenii. A fost primul lucru pe care l-am văzut. Şi apoi am ajus aici, unde zăceau oameni înşiraţi pe tot bulevardul.”“Era ca un deşert.. Vedeai câte un rănit, înconjurat de doi sau trei oameni. Şi aceeaşi imagine, în partea cealaltă.”



În haosul de după carnagiu, au existat şi momente de speranţă. O familie de turişti italieni s-a reunit în lacrimi de fericire şi uşurare, atunci când mama şi cele două fiice îl găsesc după ore de agonie şi căutări disperate, pe tata.Sâmbătă seară, poliţia spaniolă a anunţat că este pe urmele a trei suspecţi. Unul dintre ei e tânărul marocan în vârstă de 22 de ani, Younes Abouyaqoub, cel care s-ar fi aflat la volanul dubei care a lovit mulţimea. Ceilalţi doi au fost identificaţi drept Abdelbaki Es Satty, imamul din localitatea Ripoll, al cărui apartament a fost verificat ieri de poliţişti, şi Youssef Aalla, fratele unuia dintre teroriştii omorâţi după atacul din Cambrils.



Juan Ignacio Zoido, ministrul spaniol de interne: “Putem spune că celula teroristă a fost dezactivată în Barcelona. Şi asta, după ce suspecţii au fost fie ucişi, fie arestaţi şi după operaţiunile de identificare încă în desfăşurare.”Niciunul dintre cei implicaţi în atacuri nu era în atenţia autorităţilor pentru activităţi teroriste sau extremiste. Mama a doi dintre suspecţii ucişi spune că nu a avut nicio clipă vreo bănuială.

Halima, mama fraţilor Mohamed şi Omar Hychami: “Erau băieţi obişnuiţi, aveau grijă de mine.

Aveau locuri de muncă, nu furau. N-au avut niciodată vreo problemă cu cineva. Nu înţeleg.”Pe de altă parte, presa spaniolă spune că tinerii implicaţi în atacuri s-ar fi radicalizat sub influenţa imamului din localitatea Ripoll, de unde proveneau cei mai mulţi. Acesta ar fi fost, de altfel, şi creierul operaţiunii. Jurnaliştii au aflat că imamul ar fi avut legături cu indivizi arestaţi după atacurile teroriste de la Madrid, din 2004.

Camioneta albă căutată în Franţa a fost găsită în Spania



Camioneta albă Renault Kangoo, căutată în Franţa în cadrul anchetei privind atentatul de la Barcelona, a fost găsită în Spania, relatează AFP.

Poliţia spaniolă anunţase vineri autorităţile franceze că este posibil ca maşina să fi trecut în Hexagon. Autoutilitara marca Kangoo a fost închiriată de suspecţi în atentatul de la Barcelona care ar fi trecut frontiera în Franţa, a declarat vineri seara un oficial din cadrul forţelor franceze de securitate. Poliţia franceză a căutat în întreaga ţară acest vehicul.