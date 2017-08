Mama suspectului principal din Barcelona: As prefera sa fie mort! - FOTO

”Aş vrea ca el să se întoarcă şi să înceteze ceea ce face. Nu sunt responsabilă pentru toate acestea. Vreau ca el să se predea la poliţie.



Aş prefera să fie în arest sau chiar mort, decât să mai omoare oameni.” a spus femeia pentru postul francez de televiziune BFM TV, potrivit Russia Today.



Marocanul în vârstă de 22 de ani este acum vânat de poliţie, care ia în considerare varianta ca acesta să fi fugit în Franţa.



Abouyaaqoub este singura persoană neanchetată în cadrul investigaţiei celulei de 12 extremişti, identificaţi de poliţia spaniolă, a anunţat purtătorul de cuvânt al poliţiei Albert Oliva la un post de radio.

Marocanul de 22 de ani, a cărui fotografie a fost făcută publică, este căutat în toată Europa, deşi poliţia nu este sigură dacă mai este sau nu în viaţă, potrivit News.ro, care citează Reuters.



Abouyaaqoub a început în ultimul an să respecte mai strict doctrina religioasă, iar în timpul unei vizite în Maroc, în martie, a refuzat să dea mâna cu femeile, au povestit rudele.



Rudele şi-au exprimat şocul şi furia după ce au descoperit presupusa implicare în atacul de la Barcelona a lui Younes Abouyaaqoub, precum şi a fratelui şi a celor doi veri ai lui - toţi originari din oraşul marocan Mrirt.



Familia tânărului din Mrirt au spus că i-au văzut ultima oară pe Younes şi pe fratele său în martie.



“Am deschis uşa şi i-am văzut pe Younes şi pe Mohamed pe motociclete. Nimeni din familie nu ştia că vin. Atunci i-am văzut ultima data”, a spus o verişoară a celor doi, citată sub acoperirea anonimatului.



Ea a povestit că Mohamed era mai conservator decât Younes, cu toate că, în urmă cu câţiva ani, el era cel care mergea în clubiri şi consuma alcool. Femeia îl acuză pe Mohamed că l-a influenţat pe Younes.



“Până anul trecut, Younes era complet normal, dar când ne-a vizitat anul acesta, a refuzat să dea mâna cu noi, la fel ca Mohamed”, a spus femeia.

“Younes a intrat, a făcut un duş, s-a dus la rugăciunea de vineri la moscheea locală şi am servit prânzul împreună. După aceea, am mers împreună prin ţară, am mers la ocazii de familie, precum nunţi, lucrurile erau normale”, îi aminteşte ea.



Mrirt este un orăşel sărac şi izolat, iar mulţi dintre localnici au emigrat în Europa. Maşini cu numere de înmatriculare europene, aparţinând familiilor care se întorc vara, sunt obişnuite pe străzi.



Fatima Abouyaaqoub, o mătuşă a celor doi fraţi, Younes s-a mutat în Spania în 1999, la un an după ce tatăl său, Omar, a mers acolo.

Omar lucrează în industria lemnului şi a muncit în Franţa anul trecut.



“Nu îmi este milă de Younes, chiar dacă îl prind şi îl ucid. Îmi fac griji pentru fratele meu, tatăl său, şi pentru mama sa, care sunt analfabeţi şi nici măcar nu vorbesc arabă sau spaniolă. Acei băieţi au profitat de analfabetismul părinţilor lor”, a spus Fatima.



Ea crede că nepoţii săi au fost radicalizaţi de imamul Abdelbaki Es Satty, din Ripoll. “Băieţii aceştia nici măcar nu ştiu să citească în arabă, Orice i-a schimbat s-a întâmplat în Europa, nu aici”, a subliniat ea.



Abouyaaqoub este unul dintre cei 12 suspecţi pentru atacul de joi, de pe La Rambla, cel mai faimos boulevard din Barcelonia, soldat cu 15 morţi.

Fratele său, El Houssaine Mohamed, şi verii săi primari, Mohamed şi Omar Hychami au fost ucişi în atacul din noaptea de joi spre vineri, de la Cambrils.