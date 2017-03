Mama teroristului de la Londra spune ca este socata de gestul fiului ei. "Sa fie absolut clar ca nu-l iert"

”De cand am descoperit ca fiul meu era responsabil, am varsat multe lacrimi pentru oamenii prinsi in acest incident oribil”, afirma Janet Ajao intr-o declaratie publicata de politie.

Ajao subliniaza ca vrea sa fie ”absolut clar” ca nu iarta actiunile fiului ei si ca nu sustine convingerile care l-au determinat sa comita atacul.

Masood s-a nascut in sudul Angliei in 1964 ca Adrian Elms si a luat numele Adrian Ajao dupa tatal sau vitreg, cu care mama sa s-a casatorit pe cand era copil.

Potrivit politiei, el si-a schimbat numele in Khalid Masood in 2005. Janet Ajao locuieste in prezent intr-o zona rurala in Tara Galilor.