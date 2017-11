Mama tinerei sechestrate 10 ani in Italia spune ca si-a cautat fiica, dar autoritatile nu au luat-o in serios

Maria Trofoşilă, mama tinerei, a spus că Mihaela a plecat în Italia ca să-şi ajute financiar familia. La început, i-a trimis mamei diverse sume în euro, pentru copilul pe care îl găsise acasă, dar apoi Maria nu a mai ştiut nimic de fiica ei.



”Mă gândeam că va veni, că o mai trece un an, doi... Am fost la biserici, am făcut colive şi am dat pomelnice, mă rugam la Dumnezeu să vină fata mea acasă. Unii îmi spuneau: ”Fata ta e moartă, are un cap de cenuşă”, dar eu niciodată nu mi-am pierdut speranţa că într-o zi va veni“, a declarat pentru adevărul.ro mama Mihaelei.



După câţiva ani, Maria a plecat să o caute în Italia.



”Am fost în Italia cu nişte vecini care lucrau acolo. M-am dus şi eu la muncă, dar mai mult să caut fata. Am intervenit la adresa de la care primeam eu banii, dar nimic. Am pus poze cu ea pe stâlpi, dar nimeni nu o văzuse“, povesteşte femeia.



Vecinii care au însoţit-o, care lucrau şi ei în Italia, au luat legătura şi cu carabinierii, dar nimeni nu a luat în serios disperarea unei mame.

Femeia spune că nu s-a priceput să facă mai mult şi că nimeni nu a învăţat-o să o declare dispărută în mod oficial.



”Nici aici, în România, nici în afară nu mi-a spus nimeni ce să fac. Eu sunt femeie simplă, bolnavă, mai am şi alţi nepoţi cu probleme, dar nimeni nu m-a ajutat. Şi la poliţie la noi, când m-au chemat să îi fac buletinul, eu le-am spus că e dispărută, dar nimănui nu i-a păsat“, a mai spus Maria.

Presa italiană a tratat pe larg subiectul şi a descris coşmarul prin care a trecut românca: ”Îi spărgea capul şi i-l cosea cu nailon de undiţă. O ţinea izolată şi legată de pat de zece ani. O punea să-şi mănânce propriile excremente sau îi dădea alimente alterate. A violat-o chiar şi în timpul celor două perioade de graviditate“.



Vecinii ştiau ce se întâmplă în baraca groazei, a comentat tot presa italiană, dar nimeni nu a anunţat autorităţile.



Carabinierii au ajuns la Mihaela după ce, în urma unui control de rutină, l-au depistat pe Aloisio Francesco Rosario Giordano, de 52 de ani, care se plimba prin zonă cu un triciclu în care se afla şi fiul de nouă ani al celor doi. Copilul era murdar şi subnutrit.



Bărbatul mai fusese condamnat în anul 1995 la cinci ani de închisoare pentru că a sechestrat o altă tânără. Oamenii legii au găsit atunci o bucată de lemn cu care o sodomiza pe femeie, dar şi diverse alte obiecte folosite pentru practici sexuale. Din fericire, ea a reuşit să scape şi a anunţat oamenii legii. Jurnaliştii italieni spun că Giordano are studii în materie de drept, pe care însă nu le-a terminat. Îşi câştiga existenţa ca vânzător de piese auto.