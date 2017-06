Mama unuia dintre teroristii de la Londra, ingrozita de faptele fiului ei. Ce au vorbit la "telefonul de adio"

Ea s-a declarat in stare de soc de cand a aflat ca fiul sau a fost unul dintre islamisti si ca este indurerata pentru rudele victimelor, carora nici nu stie ce sa le spuna. “Nu exista cuvinte”, a spus Valeria Khalija Collina, in varsta de 68 de ani.

“A intalnit oamenii gresiti”, a declarat ea intr-un interviu acordat CNN la Fagnano, in apropiere de Bologna, in nordul Italiei. “Nu stiu ce i-au facut (…). Nu as fi crezut niciodata ca va deveni un terorist”, a adaugat femeia.

IN VIZORUL SERVICIILOR DE SECURITATE

Zaghba, in varsta de 22 de ani, a fost unul dintre cei trei barbati care au intrat cu masina in pietoni pe London Bridge, inainte de a incepe sa injunghie oameni in barurile si restaurantele din Borough Market. El si cei doi complici ai sai au fost ucisi de politie.

Opt oameni au murit si zeci au fost raniti in atac.

Intrebata ce le-ar transmite familiilor victimelor, Collina a raspuns: “Mi-e rusine cand incerc sa ma gandesc la cuvinte. Simt acelasi lucru ca ele. Si stiu ce simt. Dincolo de cuvinte, as vrea sa imi demonstrez angajamentul fata de ce pot face pentru a incerca sa ma asigur ca astfel de lucruri nu se vor intampla din nou (…), din toate puterile mele”, a explicat ea.

Zaghba, cu tata marocan si mama italiana, fusese trecut de serviciile de securitate italiene pe o lista cu persoane de urmarit, dupa ce a fost oprit pe aeroportul din Bologna, in 2016, in timp ce incerca sa se urce intr-un avion cu destinatia Istanbul.

Autoritatile au descoperit materiale extremiste pe telefonul sau mobil, ceea ce a determinat fortele de ordine sa il suspecteze ca incerca sa ajunga in Siria. Insa tanarul nu a fost arestat, pentru ca detinerea de materiale extremiste pe telefon nu este ilegala in Italia.

Politia din Peninsula a informat autoritatile britanice in legatura cu tanarul, care isi petrecea majoritatea timpului la rude din Regatul Unit.

“In martie 2016, m-a vizitat in Italia si mi-a spus ca vrea sa calatoreasca la Roma. Dar a fost oprit de politie pe aeroportul Bologna, din cauza infatisari sale suspecte si pentru ca avea numai un rucsac mici si bilet doar dus pana la Istanbul”, a afirmat Collina.

« Politia i-a luat atunci pasaportul italian, dar i l-a dat inapoi in aprilie 2016, pentru ca nu avea motive legale sa il tina”, a adaugat ea.

IN CAUTARE DE REGULI SI LIMITE

Collina a povestit ca fiul sau a mers la Londra pentru prima data in vara lui 2015 si ca, in septembrie al aceluiasi an, s-a intors in Maroc pentru a incheia al treilea an de universitate la Fez, unde studia ingineria si stiinte informatice.

Anul acesta, el a inceput practica la Eman Channel, in Londra, unde a lucrat ca sunetist la postul de televiziune. In cele din urma, a primit un contract de munca pe sase luni, a afirmat mama sa.

Postul de televiziune isi propune sa “produca programe de calitate, atat in ceea ce priveste valoarea productiei, cat si principiile islamice”, potrivit paginii sale de Facebook.

“Imediat ce numele sau a fost vehiculat in presa, ca suspect, in atacurile ingrozitoare cu case s-a confruntat Londra, am contactat politie. In prezent cooperam in totalitate cu toate anchetele”, a anuntat miercuri Eman Channel, intr-un comunicat.

“In nici un moment al activitatii sale la postul de televiziune, nu si-a exprimat opinii extremiste si nici nu a dat dovada de vreo simpatice fata de organizatii extremiste din strainatate”, se adauga in comunicat.

“Gandurile si rugaciunile noastre merg catre victimele acestui atac ingrozitor si, in cadrul transmisiunilor noastre, continuam sa incurajam comunitatile sa raporteze orice este suspect politiei”, a adaugat Eman Channel.

“Am fost mandra de el. A fost ca si cum ar fi fost promovat. A fost foarte muncitor si facea si munca suplimentara la sala de sport unde obisnuia sa ridice greutati”, a spus Collina.

Ea a dat asigurari ca Youssef a fost iubit atat de familia sa marocana, cat si de cea italiana.

“Era un baiat dulce, care cauta reguli si limite”, a spus mama sa, precizand ca tanarul avusese o iubita in liceu si incerca sa inteleaga limitele religiei si ale sentimentelor lui pentru ea.

CAUTAND “STATUL ISLAMIC” PERFECT

Desi orientarea sa ideologica a devenit aparenta, Collina a spus ca fiul sau nu aratat niciodata ura pentru societatea occidentala.

“Dupa ce a fost oprit pe aeroportul din Bologna, mi-a spus ca vrea sa mearga in Siria, pentru a trai intr-un stat islamic perfect, sa lucreze acolo si sa creasca o familie”, a explicat ea.

Dupa ce a ajuns in Maroc, Zaghba i-ar fi aratat mamei sale un clip de propaganda al ISIS. “Totul parea perfect. Cei care apareau imparteau mancare populatiei, erau reparate baraje si drumuri”, a povestit italianca.

Tanarul si-a sunat mama joi, inainte de atacul de sambata noaptea. De obicei, el ii trimitea mesaje, nu o suna. Femeia spune, cu ochii in lacrimi, ca dupa aceea si-a dat seama ca discutia a fost “telefonul sau de adio”.

“Avea o voce dulce, aproape melancolica. Am vorbit despre prostii”, a spus ea. “Se mutase intr-un garaj mobilat. Si am glumit cu el, intrebandu-l ‘este o toaletaa’. Si el a raspuns ‘Nu, traversez prin gradina in casa’. Dar a spus ‘este foarte frumos. Deschid usa si este gradina’”, a adaugat Collina.

“Dupa aceea am corelat imaginea cu gradina paradisului, descrisa in Coran. Iar gandul meu a fost ca asta cauta”, a mai spus femeia.