Mania si revolta romanilor s-a vazut in Piata Victoriei de la Bucuresti. Cel mai mare protest din ultimul sfert de secol s-a incheiat cu ciocniri intre politie si manifestanti - VIDEO

A fost o noapte alba, dar si violenta la Bucuresti. Cea mai mare manifestatie din capitala romana din ultimii 25 de ani, la care au participat in jur de o suta de mii de oameni s-a incheiat cu ciocniri intre politie si protestatari. Cativa indivizi agresivi au aruncat in jandarmi cu sticle incendiare, petarde si torte. Peste 80 de persoane au fost retinute, iar alte cateva ranite. Oamenii au iesit in strada pentru a cere retragerea ordonantelor de urgenta adoptate de Guvernul roman.