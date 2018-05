Manifestatii anti-Putin in Rusia: Sute de protestatari, inclusiv liderul opozitiei Aleksei Navalinii au fost arestati. Momentul in care Navalinii este retinut de politie

Manifestatii s-au desfasurat astazi in toate orasele din Rusia, insa niciunul din proteste nu a fost autorizat. Au fost retinuti manifestanti inclusiv de la Moscova si Sankt Petersburg. Si in orasul Krasnoiarsk au fost retinute zeci de persoane. Acolo oamenii au fost tarati pe asfalt spre dubitele politiei.

Din imaginile postate pe internet se poate vedea ca politistii ii bruscheaza pe protestatari care opun rezistenta. Doi manifestanti sunt mobilizat de cativa oameni ai legii fiind tiinuti de maini si de gat, in tip un altul este izbit la pamant.

La Celeabinsk, in Ural, politia a retinut trei persoane chiar inainte de inceputul manifestatiei, iar cel putin 10 persoane au fost retinute la Barnaul, in Siberia, conform echipei lui Navalnii. Nu s-a trecut fara retineri si in Iakutsk, acolo au fost retinuti cei mai multi nanifestanti, aproape 100.

Declarat neeligibil din cauza unei condamnari penale despre care el spune ca a fost orchestrata de Kremlin, principalul opozant rus Aleksei Navalnii nu a putut sa candideze la alegerile prezidentiale din martie. El a facut apel la o zi de manifestatii in întreaga tara pentru astazi.

"Putin crede ca este tar. El nu este insa tar si de aceea trebuie sa iesiti în strada la 5 mai", a scris Navalnii vineri pe Twitter. Numerosi militanti pro-Navalnii au fost retinuti si ieri, in ajunul manifestatiilor. Observatorii de la proteste se tem ca manifestatiile sa nu degenereze in confruntari cu politia, urmate de arestari masive, asa cum s-a intamplat in timpul protestelor impotriva celui de-a treilea mandat al lui Putin in mai 2012.