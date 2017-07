Manifestatii violente la Hamburg, impotriva summitului G20. Peste 100 de politisti au fost raniti in ciocnirile cu activistii

Unitati de politie antirevolta din Berlin si din landul vecin au anuntat ca se pregatesc sa trimita cateva mii de oameni.

Efectivele mobilizate deja trec de 20.000, insa numarul mare de manifestatii si ciocnirile care au continuat si vineri, pana noaptea tarziu, pun fortele de securitate la grea incercare.

Din cauza acestor manifesatiilor violente, Prima doamna a Statelor Unite nu a putut lua parte la o croaziera in port, alaturi de partenerele si partenerii liderilor G20.

Melania Trump a scris intr-un mesaj postat pe Twitter ca se gandeste la persoanele ranite in timpul protestelor violente care au inceput joi. Ea isi exprima speranta ca toata lumea va fi in siguranta.

Activisti impotriva globalizarii au incendiat zeci de masini si au incercat sa blocheze delegatiile sefilor de stat si de guverne sa intre in incinta in care are loc summitul Grupului Celor Douazeci.

Politia a anuntat ca 111 politisti au fost raniti in ciocnirile de joi.