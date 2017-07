Vineri, doi tineri care se sarutau pasional in fata multimii de protestari stransi langa noua cladire a Elbphilharmonie din Hamburg, unde liderii G20 asistau la un concert, au fost "racoriti" cu tunuri cu apa de catre politie.

Un alt moment care s-a viralizat pe retelele de socializare a fost cel in care un activist anti G20 l-a provocat pe un politist sa joace "x si o" cu creta pe asfalt. Agentul a intrat rapid in joc spre amuzamentul tuturor. "Este poate cel mai dragut moment din intreg summitul" a comentat un utilizator pe Youtube.

Intre timp, unii manifestanti antiglobalizare si anticapitalism au fost luati in ras pe Twitter dupa ce si-au facut selfie-uri din mijlocul incaierarilor.

That feeling when you're overthrowing capitalism but just can't resist taking a selfie on your iPhone 7 pic.twitter.com/Z6axp3GGb5

— Jimmy Rushmore (@JimmyRushmore) July 7, 2017

Noi violente si arestari au avut loc in noaptea de sambata spre duminica la Hamburg.

Fortele de ordine au anuntat ca aproximativ 600 de anarhisti s-au strans in cursul noptii in districtul Schanzenviertel. Protestatarii au atacat fortele de ordine, care au ripostat.

Incidentele au venit dupa ce, sambata dup-amiaza, aproximativ 76.000 de oameni, potrivit organizatorilor, 50.000, potriviti politiei, s-au strans in centrul Hamburgului, pentru un protest intitulat „Solidaritate fara granite in loc de G20”.

Evenimentul s-a incheiat sambata dupa-amiaza, cand liderii au plecat de la Hamburg. Autoritatile au precizat ca manifestatia a fost, in mare parte, pasnica.

Insa au existat si incaierari intre politie si manifestanti. Aproximativ 120 de oameni au refuzat sa isi scoata mastile si au atacat ofiterii de politie cu bate si sticle. Patru ofiteri au fost raniti.

In Germania este ilegal sa iti acoperi fata la proteste. Fortele de ordine au precizat ca au recunoscut totusi o parte dintre manifestantii turbulenti.

In paralel a avut loc o a doua manifestatie, „Hamburg arata atitudine”, care a atras o multime de 10.000 de oameni, potrivit organizatorilor, 6.000 potrivit politiei. Si aceasta s-a incheiat fara incidente.

Cel putin 213 ofiteri de politie au fost raniti pana sambata, a anuntat un purtator de cuvant al Politiei. Nu este clar cati protestari au fost raniti. Zeci de oameni au fost retinuti, iar 23 dintre ei au fost inculpati.

Anarhistii au jefuit magazine, au incendiat masini si au aruncat cu pietre in fortele de ordine, centrul orasului fiind blocat sambata, iar magazinele de lux de-a lungul strazilor principale au fost aparate de gardieni.