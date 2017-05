Maraton inedit la Londra. Un politist imbracat in costum de gorila a parcurs 42 de kilometri in 4 labe. Motivul pentru care a fost organizata actiunea - VIDEO

Maraton inedit la Londra. Un politist imbracat in costum de gorila a parcurs 42 de kilometri in 4 labe. Cursa a durat 6 zile, timp in care localnicii au stat cu ochii pe barbat. Actiunea a fost organizata pentru a sustine o fundatie pentru protectia gorilelor din Africa, specie considerata pe cale de disparitie.