Marea Britanie a facut publice numele rusilor acuzati in cazul Skripal. Cum au fost filmati - FOTO

Procurorii britanici au anunţat miercuri că deţin dovezi suficiente pentru a pune sub acuzare doi cetăţeni ruşi pentru conspiraţie în vederea otrăvirii fostului agent dublu Serghei Skripal şi a fiicei sale Iulia, în luna martie, în sud-vestul Angliei, relatează Reuters.

Pe numele celor doi cetăţeni ruşi, Aleksandr Petrov şi Ruslan Boşirov, au fost emise mandate de arestare europene. Autorităţile britanice au făcut publice imagini cu chipurile celor doi şi au precizat că aceştia au fost surprinşi de camere pe o stradă ”cu puţin înainte de atac”. Cel mai probabil cele două identităţi folosite de suspecţi sunt false, potrivit autorităţilor.

The suspects were caught on CCTV on Wilton Road at 11.58 on the Sunday “moments before the attack” pic.twitter.com/Zou2EZ07pH