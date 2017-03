Marea Britanie ar putea cere 10 miliarde de euro ca sa iasa din UE. "Planul e incredibil de stupid"

Potrivit documentului, care a ajuns in posesia jurnalistilor de la Independent, Departamentul pentru Iesirea din Uniunea Europeana al guvernului britanic a contractat firma de avocatura Martin Howe. Aceasta a venit cu recomandarea ca Marea Britanie sa ceara bani de la UE in loc sa plateasca despagubiri pentru Brexit. Howe este cunoscut, de altfel, ca unul dintre sustinatorii iesirii tarii sale din Uniune.

Initial, se estimase ca Londra ar urma sa achite 50 de miliarde pentru a acoperi gaura pe care Brexit-ul o va produce in bugetul Uniunii. Avocatii recomanda insa guvernului sa ceara inapoi cota britanica din capitalul Bancii Europene de Investitii (EIB), estimata la peste 10 miliarde de euro. „Marea Britanie este indreptatita la o plata in favoarea ei, corespunzand valorii capitalului investit in EIB”, se arata in document. Intr-un asemenea scenariu, toate statele ramase in UE, inclusiv tara noastra, vor trebui sa achite costurile iesirii Marii Britanii.

Insa avocatii consultati de Independent spun ca Howe nu are expertiza necesara in domeniu si ca doar le-a spus guvernantilor „ceea ce voiau sa auda”, insa fara nicio baza legala.

„Daca guvernul va actiona pe baza recomandarilor lui, va face ceva incredibil de stupid”, sustine avocatul Jolyon Maugham. Acesta avertizeaza ca, daca Theresa May avanseaza o astfel de cerere, negocierile cu Bruxelles-ul ar putea esua.