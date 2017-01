Marea Britanie iese din UE, dar Scotia vrea sa ramana. "Pentru noi, Brexit va fi o catastrofa"

Planul guvernului britanic de iesire din Uniunea Europeana este "catastrofal din punct de vedere economic", iar Scotia trebuie sa aiba optiunea de a vota pentru independenta daca opiniile sale cu privire la Brexit sunt respinse, a declarat marti sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, transmite Reuters. Primul ministru scotian a facut aceste remarci dupa ce premierul britanic Theresa May a declarat ca Marea Britanie va parasi piata unica si va impune limite imigratiei.

Sturgeon a subliniat ca scotienii, care au votat cu o majoritate clara impotriva iesirii din Uniunea Europeana la referendumul din iunie anul trecut, vor fi probabil si mai favorabili independentei. Ea a precizat ca a prezentat guvernului britanic o serie de propuneri cu privire la pozitia Scotiei, inclusiv cu optiunea mentinerii de catre aceasta a legaturilor cu piata unica europeana din interiorul Marii Britanii. Multi considera ca asa ceva ar fi greu de pus in practica, insa guvernul scotian sustine ca, in conditiile in care Brexit-ul este un fapt fara precedent, este nevoie de o abordare creativa.

Nicola Sturgeon a insistat ca doreste dovezi ca guvernul de la Londra ia in seama vocea Scotiei. "Guvernul britanic nu poate fi lasat sa ne scoata din UE si de pe piata unica, fara a tine cont de impactul asupra economiei noastre, a locurilor noastre de munca, nivelului de trai si reputatiei noastre de tara deschisa, toleranta, fara ca Scotia sa poata alege intre aceasta si un alt fel de viitor", a declarat sefa guvernului scotian.

In ce o priveste, Ruth Davidson, lidera din Scotia a Partidului Conservator, din care face parte si Theresa May, a apreciat ca Sturgeon ar trebui sa revizuiasca tonul amenintarilor cu independenta. "Partidul national scotian (al Nicolei Sturgeon) ar trebui sa aiba eleganta de a accepta faptul ca multe dintre propriile sale solicitari - inclusiv protectia drepturilor muncitorilor, protectia drepturilor cetatenilor UE in Marea Britanie si cooperarea transfrontaliera pentru combaterea crimei organizate - au fost recunoscute de guvernul britanic", a notat Davidson.

Reprezentanti ai guvernului scotian urmeaza sa se intalneasca joi la Londra cu omologi britanici in cadrul negocierilor cu privire la Brexit.