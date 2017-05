Marea Britanie, in cel mai inalt grad de alerta dupa atacul din Manchester. Politia cauta complicii lui Salman Abedi

Masura a fost luata pentru ca anchetatorii nu au putut inca sa stabileasca daca suspectul, in cazul atentatului de la Manchester, a avut complici.

Teroristul sinucigas care a luat 22 de vieti si a ranit 59 de oameni ar fi fost un anume Salman Abedi, de 22 de ani, nascut in Manchester, intr-o familie cu origini libiene.

Pana acum au fost identificati trei dintre cei ucisi - o fetita de 8 ani, o adolescenta de 18 si un tanar in varsta de 28 de ani. Nu exista deocamdata indicii ca printre victime s-ar numara si cetateni romani.

Martor: "In primul moment am crezut ca s-a spart un balon, dar mi-am dat seama ca zgomotul e prea puternic. M-am speriat rau de tot si am incepu sa plang. Am vazut oameni care tipau si fugeau. Fiica mea a inceput sa ma intrebe: "Sunt teroristia Vin dupa noia O sa murima"

Catalin Radu Tanase, PRO TV: "Tinta: copiii. Locul: Arena unde a cantat Ariana Grande. Motivul: popularitatea enorma a cantaretei si expunerea media. Sala din Manchester e cam de patru ori mai mare decat Polivalenta din Bucuresti, iar teroristul a asteptat in foaier, in partea opusa scenei, departe de orice bodyguarzi. Spectacolul se incheiase, iar fortele de securitate stau la intrari numai la inceput. In timpul show-ului sunt in sala. Era asadar, liber sa actioneze. A ales sa se aseze in capul scarilor, care se aglomereaza inainte ca oamenii sa coboare treptele si a stat la iesirea dinspre statia de tren, catre care se duceau multi dintre tineri."





Printre copiii sfartecati de suflul exploziei se numara o fetita de numai 8 ani. Saffie Rose Roussos venise la concertul Arianei cu mama si sora ei mai mare.

O alta victima identificata este Georgina Callender. Fata de 18 ani a murit la spital, sub ochii mamei. Admiratoare infocata a cantaretei Ariana Grande, Georgina scrisese pe Twitter ca abia asteapta s-o revada pe cantareata cunoscuta, in urma cu 2 ani, in culisele altui concert.

Un tanar de 28 de ani, John Atkinson, este a treia victima identificata pana acum.

Dupa ce a mers la Manchester, la locul atacului, si a semnat in cartea de condoleante de la primarie, premierul Theresa May s-a intors la Londra, unde a condus o noua reuniune a comitetului pentru situatii de urgenta.

Theresa May, Premierul Marii Britanii: "Autorul atacului a fost Salman Ramadan Abedi, de 22 de ani, care s-a nascut si a crescut in Marea Britanie."

Anchetatorii nu au putut stabili daca suspectul - despre care presa afirma ca s-a nascut in Manchester, intr-o familie de origine libiana - a avut sau nu complici.

Theresa May, Premierul Marii Britanii:"Exista o posibilitate pe care n-o putem ignora, ca ar putea fi un grup mai mare de indivizi legat de acest atac. De aceea nivelul de alerta trebuie ridicat de la sever la critic. Asta inseamna ca un nou atac ar putea fi iminent."

Militarii, sub comanda ofiterilor de politie, ar putea asigura securitatea la anumite evenimente, cum ar fi concertele, a mai spus premierul britanic.

"Facem eforturi sa intelegem gandirea denaturata si bolnava care vede un loc intesat cu copii nu ca pe o scena de pretuit, ci ca pe oportunitatea unui carnagiu”, a declarat premierul britanic Theresa May.

Fostul secretar general al ONU Kofi Annan a indemnat lumea sa fie unita impotriva ”extremistilor si teroristilor” care se fac vinovati de atentatul sinucigas de la Manchester si de violente asemanatoare in alte parti.

Annan a declarat marti seara pentru The Associated Press ca este necesar ca toate tarile sa coopereze si sa impartaseasca informatii cu scopul de a le nega extremistilor ”oportunitatile” pe care le au si a-i aduce pe cei care comit crime in fata justitiei.

Fostul Secretar General conduce in prezent "Grupul Inteleptilor", alcatuit din fosti lideri ai lumii si infiintat de catre Nelson Mandela.

El a declarat in numele grupului ca este ”tragic ca tineri care s-au dus sa asculte muzica si sa danseze sa fie ucisi atat de brutal si fara sens”.

”Teroristii au fost aici, insa au pierdut intotdeauna si vor pierde si de aceasta data. Acest lucru ar putea sa aiba nevoie de timp, dar vor pierde”, a subliniat Annan.

Intre timp, politia britanica a arestat un barbat in varsta de 23 de ani, care ar avea legatura cu atacul. In plus, au fost descinderi la doua adrese.

In unul dintre cazuri, politistii au recurs la o explozie controlata pentru a patrunde in locuinta respectiva.

Regina Elisabeta a II-a, Printul Philip, dar si alti membri ai familiei regale au pastrat un moment de reculegere in memoria victimelor atentatului de la Manchester. Apoi, ingradina Palatului Buckingham, a rasunat imnul Marii Britanii.