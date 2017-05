Marea Britanie incearca sa-si revina dupa atentatul sangeros de la Manchester, soldat cu 22 de morti. Autoritatile au ridicat gradul de alerta din tara la cel mai inalt nivel - VIDEO

O fetita de 15 ani, una de 18 si o micuta de doar 8 ani, un cuplu polonez si un tanar dansator de 28 de ani – sunt doar cateva dintre victimele atentatului de la Manchester, iar politia a facut publice numele acestora. Pe de alta parte, medicii vorbesc despre starea celor 59 de raniti.

20 dintre ei sunt in stare grava. Vinovat de toate este Salman Abedi, un tanar nascut in Manchester, cu origini libiene, care s-a aruncat in aer la finalul concertului sustinut de Ariana Grande.

Ian HOPKINS, SEFUL POLITIEI DIN MANCHESTER: ”Pot confirma că bărbatul suspectat de atrocitatea de noaptea trecută este Salman Abedi, în vârstă de 22 de ani.”

Atentatul a fost revendicat de Statul Islamic, iar politia sustine ca Abedi nu a actionat singur. Pana acum au fost retinute trei persoane suspecte. Pentru a pune mana pe unul dintre ei, politistii au recurs la o explozie controlata si au intrat in locuinta acestuia.

Intre timp, autoritatile au ridicat nivelul de alerta terorista de la sever, la critic, pentru prima oara in zece ani. Iar asta inseamna ca alaturi de politisti pe strazi vor patrul si soldatii inarmati, care vor pazi institutii importante si vor asigura securitatea la anumite evenimente.

Theresa MAY, PREMIERUL MARII BRITANII: ”Există o posibilitate pe care nu o putem ignora, că ar putea fi un grup mai mare de indivizi legat de acest atac. De aceea nivelul de alertă trebuie ridicat de la sever la critic. Asta înseamnă că un nou atac ar putea fi iminent.”

La cateva ore de la acest anunt, autoritatile au informat ca au retinut un barbat de 37 de ani pe aeroportul din Londra. El este suspectat ca punea la cale un nou atentat terorist. Intre timp, locuitorii din Manchester si-au exprimat solidaritatea cu victimele, adunandu-se in numar mare, pentru a pastra un minut de reculegere.

”Nu cred că realizez încă ce s-a întâmplat. Sunt şocată. Am venit aici pentru a-mi arăta sprijinul pentru ei, pentru că locuitorii din Manchester sunt solidari şi nimic nu va schimba asta.”

Sunt momente grele si pentru cei care se aflau in arena, dar au avut norocul sa fie mai departe de locul exploziei.

”Nu am dormit sau mâncat pentru că de fiecare dată când încerc să nu mă mai gândesc, aud ţipete şi văd oamenii alergând. Oamenii îi strigau pe cei dragi. Tinerii strigau “Unde este mama mea, nu-mi găsesc mama.”

Victimele atentatului sunt comemorate si in alte mari orase. Turnul Eiffel de la Paris, dar si Colosseumul de la Roma si-au stins luminile, in timp ce alte cladiri importante au fost iluminate in culorile drapelului britanic. La Chisinau, premierul si presedintele Parlamentului au depus flori la sediul Ambasadei Marii Britanii.