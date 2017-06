Marea Britanie nu mai scapa de necazuri. Un bloc de locuit cu 24 de etaje, din vestul Londrei, a ars ca o torta - VIDEO

Sute de pompieri au fost chemati de urgenta la turnul Grenfell, din vestul orasului in jurul orei 1 noaptea. Cladirea de 24 de etaje, construita in 1974 are 120 de apartamente, tot atatea familii erau in pericol de moarte.

”De acolo se auzeau oameni strigând după ajutor. Agitau lanterne, ca să se ştie că sunt înăuntru.”

200 de pompieri, 45 de autospeciale si 20 de ambulante au fost mobilizate imediat si au inceput evacuarea locatarilor. Lucrurile s-au desfasurat insa foarte lent, pentru ca imobilul avea o singura scara. Acest tanar locuia la etajul 17 si spune ca daca n-ar fi auzit sirenele masinilor de pompieri, n-ar fi stiut nimic, pentru ca din casa nu se simtea miros de fum.

”M-am uitat în jos şi am văzut focul arzând cu putere şi urcând foarte repede, din cauza materialelor izolatoare. Am început să coborâm pe scări încet, încet. Era deja fum pe scară şi e doar una.”



Flacarile au pornit de la etajul doi si s-au raspandit foarte repede. Pompierii au luptat mai bine de zece ore cu incendiul devastator. In paralel, politia a inchis cateva strazi din jur si statia de metrou. Cei care locuiesc in apropiere au privit totul neputinciosi, sperand ca pompierii sa ajunga la timp si sa-i evacueze pe cei prinsi in cladire. Unii locatari au spus ca au vazut oameni sarind de la fereastra pentru a se salva, iar cateva mame si-au aruncat copiii peste geam.

”Oamenii erau la ferestre şi strigau după ajutor, iar flăcările se îndreptau spre apartamentele lor.”

”Mult timp, se vedeau oameni. Flăcările înaintau spre ei din ambele părţi ale clădirii şi ei erau încă acolo.”

”Se vedeau oameni încercând să facă zgomot, agitau steaguri improvizate, ca să ne transmită că sunt acolo şi au nevoie de ajutor.”

Dupa ce s-a luminat, coloana de fum se vedea de la kilometri distanta. Langa imobilul devastat de flacari, totul era acoperit de cenusa pe o raza de zeci de metri.

Sadiq KHAN, PRIMAR LONDRA: ”Vorbim despre un turn de 24 de etaje, cu 120 de apartamente. Peste 50 de răniţi au fost duşi în 5 spitale din Londra.”

Inca inainte ca incendiul sa fie stins, a inceput cautarea vinovatilor. Presa scrie ca totul ar fi pornit de la un frigider, care a facut scurtcircuit. Dupa ce situatia a fost luata sub control, mai multi specialisti au fost trimisi sa verifice rezistenta si pericolul de prabusire a cladirii.