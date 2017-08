Marea Britanie, victima propriului plan de limitare a imigratiei. Analisti: Fara libera circulatie, economia intra in soc

Guvernul de la Londra a anuntat, luni, ca libera circulatie a europenilor in Regatul Unit se va incheia in martie 2019 , odata cu finalizarea iesirii din UE.

Acest lucru inseamna ca cetatenii UE care vor sa intre in tara vor avea, cel mai probabil, nevoie de viza, iar cei care vor sa se angajaeze vor trebui sa obtina permis de munca si sa indeplineasca anumite conditii pentru a avea acces pe piata muncii.

Desi in prezent nu se stie in ce conditii va iesi Marea Britanie din UE si ce intelegeri comerciale va negocia cu blocul comunitar, un lucru este cert – planul de limitare a imigratiei va dobori unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei, si anume serviciile, comenteaza Quartz.

Sectorul serviciilor – care include toate domeniile, de la retail la cel bancar, reprezinta “sangele” economiei britanice, reprezentand 80% din PIB. Iar stoparea libertatii de circulatie din tarile UE va insemna limitarea patrunderii pe piata a muncitorilor de care sectorul are nevoie.

Serviciile din Marea Britanie se bazeaza pe muncitori slab-calificati, in special din tarile din estul Europei, care ocupa joburi pe care britanicii nu le vor. Potrivit Institutului pentru Politici Publice de la Londra, in unele industrii o tremie din forta de munca este reprezentat de muncitorii veniti din alte tari europene.

Dar nu numai sectoarele care folosesc forta de munca slab calificata vor avea de suferit. O statistica a Serviciului National pentru Sanatate releva, de asemenea, ca 10% din doctorii care profeseaza in Marea Britanie si 4% dintre asistentele medicale sunt imigranti, iar limitarea liberei circulatii va duce la un colaps al sistemului.

Pana acum, Guvernul britanic nu a prezentat niciun plan concret referitor la modul in care cetatenii UE vor putea intra si munci in Marea Britanie, dupa Brexit. Autoritatile lucreaza la un studiu privind imigratia , iar masuri concrete nu vor fi prezentate decat cu sase luni inainte de finalizarea Brexitului.

Dar daca cetatenii europeni vor fi obligati sa respecte criteriile impuse cetatenilor din afara UE in ceea ce priveste salariile si aptitudinile cerute, lucrurile nu vor bune pentru ei. In prezent, Marea Britanie le cere strainilor sa obtina viza pentru lucratori specializati, sa aiba un anumit nivel de educatie si sa demonstreze ca vor castiga un salariu anual de cel putin 30.000 de lire sterline (aprox. 39.600 euro). Iar obtinerea vizelor pentru tinerii sub 26 de ani si pentru studenti este si mai dificila.

Asadar, in timp bancherii ar putea sa nu intampine prea mari probleme, pentru barmani, de exemplu, va fi mult mai greu sa patrunda pe piata muncii. Un studiu al Universitatii Oxford de anul trecut releva faptul ca trei patrimi dintre migrantii europeni din Marea Britaniei nu ar indeplini aceste conditii.

Pe de alta parte, se pare ca si cetatenii europeni au inceput sa se reorienteze, odata cu votul pentru Brexit. Migratia anuala neta a scazut in 2016 la 248.000 de persoane, de la 332.000 de persoane cu un an inainte, principala cauza fiind incertitudinea creata de iesirea din UE.

Un raport Deloitte prezinta date si mai sumbre: mai mult de o treime dintre muncitorii straini din Marea Britanie se gandesc sa paraseasca Regatul pana in 2022, in timp de 26% spun ca vor sa plece chiar mai devreme, pana in 2020.

Acest lucru inseamna ca 1,2 milioane de joburi din cele 3,4 milioane ocupate de migrantii din Marea Britanie ar ramane descoperite, ceea ce ar crea un deficit de forta de munca sever, care s-ar adauga la dificilul proces de iesire din UE, pe care economia il va resimti din plin.

Potrivit studiului, primii care vor pleca vor fi lucratorii specializati si inalt calificati proveniti din tari ale UE, 47% dintre acestia declarand ca vor sa paraseasca Marea Britaie in urmatorii ani. Iar singurul lucru care i-ar convinge sa ramana ar fi un angajament ferm din partea Guvernului ca sunt bineveniti la Londra si dupa Brexit.

Studiul citat mai releva faptul ca aproape o jumatate dintre muncitorii migranti observa o inrautatire a situatiei din Marea Britanie, dupa Brexit, Regatul nemaifiind unul atractiv in special pentru lucratorii inalt-calficati.