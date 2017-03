Marea temere a romanilor care muncesc in Marea Britanie dupa ce UK va parasi oficial UE: "M-a facut sa ma simt inferioara"

Premierul Theresa May a anuntat luni ca va invoca mult mediatizatul Articol 50, al Tratatului de Constituire, pe in 29 martie, adica de miercuri intr-o saptamana - printr-o scrisoare oficiala trimisa Consiliului European. Atunci va incepe oficial un proces care va dura doi ani de zile. "Vom obtine cel mai bun acord posibil", a promis premierul May.

George Dragnea lucreaza la o frizerie din estul Londrei, frecventata de multi conationali. Toti privesc cu ingrijorare spre viitor, dupa ce britanicii au hotarat, prin referendum, ca vor sa paraseasca Uniunea Europeana.

George Dragnea: "Este greu. Foarte greu."

Multi est-europeni se simteau oricum cetateni de mana a doua in Regatul Unit, spune frizerul roman.

Lisa Holland, corespondent Sky News: “Daca simt intr-adevar asta, oare care sunt cauzelea"

George Dragnea, roman din Marea Britanie: "Tarile din Estul Europei sunt, in cea mai mare parte, foste state comuniste. Au culturi foarte diferite, stiluri de viata diferite. Spaniolii, italienii au trait in capitalism, la fel si britanicii."

Daniela Neamtu lucreaza intr-un magazin cu produse romanesti din Londra. Cand a ajuns in Marea Britanie, in urma cu 5 ani, romanii si bulgarii, nou-intrati in Uniune, aveau nevoie de permise de lucru.

Daniela Neamtu, romanca din Marea Britanie:"Asta m-a facut sa ma simt inferioara celorlalti, sa ma simt discriminata. Se spun atatea despre romani. Dar nu suntem toti hoti si violatori."

Florina este angajata unei asociatii care ii ajuta pe imigranti sa isi cunoasca drepturile si vorbeste cu fiecare roman in parte.

Florina Tudose, romanca din Marea Britanie: "Sunt ingrijorati ca, la finalul negocierilor pentru Brexit, nu se vor mai bucura de aceleasi drepturi ca cetatenii unor state precum Franta, Germania sau Spania. Sunt legi care ii interzic Regatului Unit sa negocieze cu fiecare stat membru in parte, dar nu stim sigur ca acestea vor fi respectate, fiind o situatie fara precedent."

Specialistii spun insa ca altele vor fi criteriile aplicate de britanici in viitor, in domeniul migratiei.

David Goodhart: "Nu vor fi create criterii de selectie pentru imigranti astfel incat sa ii discrimineze pe cei din Europa Centrala si de Est. Vor fi insa discriminati cei fara specializare, care vin in Regat sa ocupe locuri de munca ce nu necesita pregatire."

Odata declansat procesul de iesire al Regatului Unit din Uniunea Europeana ar trebui sa se incheie peste doi ani, adica la finalul lunii martie, in 2019.