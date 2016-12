Marile capitale din Europa, in stare de alerta de Revelion. Turistii, paziti cu mitraliere si supravegheati din elicoptere

Din pacate, riscul terorist va reduce din frumusetea serbarilor in aer liber programate la Berlin, Paris, Bruxelles sau Londra. Autoritatile straine sunt in alerta si au luat masuri de securitate drastice, de la perchezitionarea tuturor celor care intra in piete pana la anularea focurilor de artificii.

Ca sa nu va stricati vacanta, inarmati-va cu rabdare, purtati mereu documentele de calatorie asupra dumneavoastra si nu carati genti voluminoase in zonele publice.

Daca mergeti in Germania si vreti sa petreceti Revelionul intr-una dintre marile lor piete trebuie sa va asteptati la o atmosfera militarizata.

In Berlin, la Poarta Brandenburg, veti fi paziti de politisti cu mitraliere. Zona festiva este inconjurata de 34 de placi masive de beton iar mai multe vehicule blindate vor fi dispuse la intrarile din piata.

Totodata, autoritatile germane vor supraveghea multimea si din aer: cu elicoptere! Nemtii va recomanda sa va lasati gentile de mari dimensiuni in camerele de hotel.

Masurile vin in urma atentatului sangeros de la targul de Craciun cand un camion de peste 20 de tone a intrat cu viteza in multime si a omorat 12 oameni si a ranit alti 48!

In Koln, pe strada, au fost mobilizati peste1500 de politisti cu caini si peste 600 de agenti de paza privati! A fost dislocata si-o unitate mobila care au misiunea sa ajute femeile in cazul oricarui tip de agresiune.

Totodata, in apropierea catedralei din Koln, focurile de artificii sunt interzise, iar accesul - restrictionat.

In Franta starea de urgenta a fost prelungita pana anul viitor dupa ultimului atentat petrecut la Nisa. Asta inseamna ca daca politistii au informatii sau li se pare ceva suspect au voie sa va evacueze din restaurantul in care va aflati sau din piata in care petreceti. Pot sa va impiedice sa iesiti din hotel sau sa intrati in anumite zone.

Pe Champs-Elysees veti fi supravegheati de zeci de mii de politisti. Mai mult, au fost interzise anul acesta spectaculoasele focuri de artificii.

Cei care vor merge la Londra trebuie sa stie ca riscul de atentat terorist este sever. Peste 100.000 de oameni vor fi pe malurile Tamisei, ca sa asiste la focurile de artificii, insa doar daca aveti bilet, veti putea intra in zona de securitate dupa ce veti fi perchezitionat. 3.000 de politisti au fost mobilizati numai in Londra.

Daca mergeti la Roma, Madrid sau la Barcelona, sa ajungeti din timp in pietele centrale ale oraselor pentru ca autoritatile vor controla fiecare persoana care vrea sa participe.

Pe strazile adiacente vor fi instalati parapeti care sa impiedice accesul unui potential terorist la bordul unei masini de mari dimensiuni.

Si in Moscova, traditionalul Revelion din Piata Rosie, este ultrapazit si inconjurat de garduri. Daca pana acum cativa ani, intrarea era libera, acum cine vrea sa petreaca are nevoie de un bilet special.

Mii de politisti cu elicoptere, cu camere de supraveghere si detectoare de arme chimice si nucleare vor pazi anul acesta si Times Square din New York.