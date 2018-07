Marile orase din Statele Unite au protestat aseara. Sute de mii de oameni au iesit in strada fiind nemultumiti de politica dura initiata de presedintele american fata de imigrantii ilegali - VIDEO

Au fost proteste in peste 700 de orase. Oamenii si-au exprimat nemultumirea fata de politica adoptata de Donald Trump impotriva imigrantilor ilegali. Manifestantii au venit cu pancarde pe care scria “Ne pasa”, “Tinem familiile impreuna” sau “Refugiatii sunt bineveniti”.

“Sunt de origine latina si pentru mine este ceva mai personal. Ei de regula imi zic mie si oamenilor ca si mine ca noi nu suntem bineveniti.”

“Sunt suparata, sunt trista, este intr-adevar dezgustator. Asta nu e ceea ce America face. Este ceea ce face acum, dar nu ce ar trebui sa faca de fapt.”

Cei mai multi oameni s-au adunat la Washington, in fata Casei Albe. Presedintele insa nu se afla in resedinta. La New York, multimea a traversat pe jos podul Brooklyn, unul dintre simbolurile orasului. Printre manifestanti au fost si cateva vedete, care au tinut discursuri si au cantat pentru refugiati.

In ultima perioada, Donald Trump a starnit critici si dezacorduri dupa aplicarea “politicii zero”, menita sa lupte cu imigratia ilegala din Statele Unite. Din cauza reformei, peste 2000 de copii au fost separati de familiile lor. Recent, insa, presedintele american a semnat un ordin prin care anuleaza aceasta practica, astfel copiii au voie sa ramana alaturi de parinti pe parcursul procedurilor legale.