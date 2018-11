Marinarii de pe cele trei nave militare, retinute in stramtoarea Kerci, au fost arestati preventiv. Porosenko a cerut NATO sa desfasoare nave in marea Azov, pentru a sustine Ucraina fata de agresiunea rusa - VIDEO

Instante de judecata din Crimeea au decis ieri plasarea in arest preventiv pentru un termen de 60 de zile a celor 24 de militari ucraineni capturati de Rusia in timpul incidentului naval produs in Marea Azov, informeaza presa rusa. Serviciul Federal rus de Securitate sustine ca cele trei nave militare ucrainene au patruns neautorizat in apele teritoriale ruse, ignorand somatiile.

In urma incidentului din stramtoarea Kerci, presedintele ucrainean Petro Porosenko le-a cerut astazi tarilor membre NATO sa desfasoare nave in Marea Neagra pentru a-i sustine tara in criza cu Rusia.

Petro POROSENKO, PRESEDINTELE UCRAINEI: “Noi cerem ca cateva nave NATO sa vina si sa fie prezente in Marea Neagra, pentru ca acesta este un punct al securitatii globale. Noi vom discuta care natiune va reprezenta aceasta fregata, dar asta cu siguranta trebuie sa fie NATO. Sa nu permita Rusiei sa actioneze astfel.”

Porosenko a spus ca nu mai poate accepta aceasta politica agresiva a Rusiei. Potrivit lui, dupa ce a luat Crimea, apoi estul Ucrainei, Putin vrea acum si Marea Azov.

Petro POROSENKO, PRESEDINTELE UCRAINEI: “Noi vom lupta pentru libertatea noastra, noi vom lupta pentru democratia noastra si vom lupta pentru teritoriul nostru. Si Rusiia va plati un un pret enorm daca ne va ataca.”

Porturile ucrainene Berdeansk si Mariupol de la Marea Azov sunt sub blocada, fortele ruse nepermitand accesul sau plecarea navelor, anunta Ministrul ucrainean al Infrastructurii pe pagina sa de facebook. In total, 35 de nave nu pot efectua operatiunile normale, intrarea in Marea Azov fiind permisa doar vaselor care se indreapta spre porturile rusesti, a precizat oficialul.

Potrivit lui, scopul autoritatilor ruse ar fi de a alunga ucrainenii de pe propriul teritoriu. Presedintele rus Vladimir Putin l-a acuzat pe Petro Porosenko ca ar fi orchestrat conflictul naval din Marea Azov, pentru a castiga popularitate in randul cetatenilor, inaintea alegerilor de anul viitor, relateaza presa straina. Liderul de la Kremlin transmite ca Administratia de la Kiev promoveaza o politica anti-ruseasca si ca navele ucrainene nu aveau dreptul sa se afle in largul Crimeei.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE RUSIEI: “Va atrag atentia, ca a intrat in apele teritoriale, care erau ale noastre chiar si pana la anexarea Crimeii la Federatia Rusa”

Secretarul american al apararii a comentat ieri incidentul de duminica. El spune ca arestarea de catre Rusia a celor trei nave militare ucrainene incalca un tratat intre cele doua tari si arata ca in Moscova nu se poate avea incredere.

James MATTIS, SECRETARUL APARARII AL SUA: “A fost in mod evident o incalcare flagranta a legii internationale. A fost, cred, o utilizare neglijenta a fortei, care a dus la ranirea marinarilor ucraineni.”

Liderul american Donald Trump a avut o convorbine telefonica cu omologul sau turc Recep Erdogan. Cei doi si-au impartasit puternica preocupare fata de capturarea navelor ucrainene, a transmis purtatoarea de cuvant a executivului american. Odata cu instaurarea legii martiale mai multe regiuni din Ucraina, un grup de tineri activisti de la Kiev a indeamnat oamenii sa pastreze calmul.

“Scopul nostru este sa le amintim oamenilor ca Ucraina se afla in stare de razboi deja de 4 ani. Nu este motiv pentru panica. Trebuie sa ne continuam viata, sa ne bucuram de orice clipa. Este unica cale sa invingem dusmanul.”