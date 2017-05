Marine Le Pen, filmata cand dansa intr-un club imediat dupa ce a pierdut alegerile prezidentiale din Franta. VIDEO

In varsta de 48 de ani, lidera partidului extremist Frontul National a fost vazuta in timp ce canta si dansa pe versurile piesei "I love rock'n'roll" a trupei Joan Jett & The Blackhearts.

Potrivit Daily Mail, inregistrarea video ar fi fost realizata la cateva ore dupa anuntarea rezultatelor din Franta.

De asemenea, intr-un alt clip ea este vazuta dansand cu miscari surprinzatoare pe melodia "YMCA" a trupei Village People.

Cu putin timp inainte de aceasta distractie, Marine Le Pen i-a telefonat lui Emmanuel Macron pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta, conform rezultatelor exit-poll.

La randul sau, Macron a sarbatorit victoria impreuna cu sustinatorii sai, dar si cu sotia sa Brigitte, in varsta de 64 de ani.

Duminica seara Macron s-a intors la sustinatorii sai - intre 20.000 si 40.000 potrivit unor surse - in fata piramidei de la Luvru. El a recunoscut ca victoria sa larga nu este ”un cec in alb”.

Marine Le Pen s-a bucurat, in pofida infrangerii sale clare, de un ”rezultat istoric si masiv” pentru un partid ”devenit prima forta a opozitiei”.

Cu un scor final de peste 10,5 milioane de voturi, ea depaseste cu mult recordul primului tur (7,7 milioane de voturi). Tatal sau, Jean-Marie Le Pen a avansat mai putin in fata lui Jacques Chirac intre cele doua tururi in 2012.

La Palatul Elysée, François Hollande l-a ”salutat calduros” pe fostul sau consilier.