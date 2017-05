Marine Le Pen si Emmanuel Macron s-au confruntat aseara in ultima dezbatere televizata inainte de alegerile de duminica - VIDEO

Marine Le Pen si Emmanuel Macron s-au confruntat aseara in ultima dezbatere televizata inainte de alegerile de duminica. Discutiile au degenerat rapid. Macron si-a acuzat contracandidata ca vrea sa scoata Franta din Europa, in timp ce Le Pen sustine ca adversarul sau este supus Germaniei. Sondajele arata ca Emmanuel Macron a fost mai convingator in aceasta dezbatere.