Mark Zuckerberg, pentru CNN. E dispus sa apara in fata congresului in cazul Cambridge Analytica - VIDEO

El acuză firma că a trădat încrederea companiei sale, dar a admis că şi Facebook a încălcat încrederea oamenilor.

Facebook CEO Mark Zuckerberg on the Cambridge Analytica scandal: "This was a major breach of trust, and I'm really sorry that this happened" https://t.co/hpduqQB2r0 pic.twitter.com/gIhL00FlMY

″Îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru” a spus Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, într-un inteviu pentru exclusiv pentru CNN.

″Îmi doresc să fi luat măsuri mai devreme. Asta e probabil cea mai mare greşeală pe care am făcut-o în acest caz” a spus Zuckerberg, corespondentului CNN, Laurie Segall, despre protejarea datelor personale ale utilizatorilor Facebook.

A promis măsuri care nu vor mai permite aplicaţiilor externe să culeagă atât de uşor informaţii despre utilizatori. Zuckerberg a susţinut că plănuieşte să alerteze pe toţi cei ale căror informaţii private au fost folosite de Cambridge Analytica. Totodată a precizat că şi-ar fi dorit ca Facebook să nu aştepte atât de mult până să le spună utilizatorilor ce s-a petrecut în acest caz.

”Am început această companie când eram tânăr şi lipsit de experienţă. Am făcut greşeli tehnice şi greşeli de afaceri. Am angajat oameni nepotriviţi. Am avut încredere în oameni nepotriviţi.” a spus CEO-ul în vârstă de 33 de ani.

Zuckerberg a mai precizat şi că este dispus să apară în faţa congresului american în investigaţiile declanşate în acest caz.

Întrebat dacă Facebook a înfluenţat rezultatul alegerilor prezidenţiale americane din 2016, Zuckerberg a reacţionat spunând că: ”Ştii, este greu... Este foarte greu pentru mine să am o înţelegere completă a acestui fapt”.

.@LaurieSegallCNN: "Knowing what you know now, do you believe Facebook impacted the results of the 2016 election?"



Mark Zuckerberg: "Oh that's -- that is hard. You know, I think that it is -- it's really hard for me to have a full assessment of that." https://t.co/m3F79UMHd8 pic.twitter.com/y41ON2LatL