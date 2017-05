Mars impotriva puterii in Venezuela. Mii de femei au iesit in strada si au cerut incetarea represiunilor - VIDEO

Mars impotriva puterii in Venezuela. Mii de femei au iesit in strada si au cerut incetarea represiunilor, in contextul in care protestele de pana acum s-au soldat cu 37 de morti. Ele au incercat sa ajunga in fata ministerului de Interne si cel al Justitie, dar au fost oprite de un cordon al fortelor de ordine, format tot din femei.