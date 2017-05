Martorii exploziei din Manchester: "Toata lumea era intr-o stare generala de panica. Era carne peste tot" - VIDEO

Un martor a declarat pentru CNN ca a auzit o explozie in timp ce concertul se incheia. El a povestit ca pe culoarul de iesire era fum.

Un alt martor, Karen Ford, a povestit pentru BBC: ”Tocmai se singeau luminile si toata lumea se pregatea sa se indrepte spre iesire cand s-a auzit dintr-odata un sunet puternic, care semana cu o explozie. Toata lumea s-a oprit si s-a intors inapoi, iar apoi multimea a inceput sa ii impinga pe ceilalti spre scari. Erau o multime de copii fara parinti, nu era nimeni care sa-i calmeze. Toata lumea striga, plangea si impingea”.

Un alt martor a povestit pentru MailOnline: ”Tocmai ieseam din cladire cand s-a intamplat. Ne indreptam spre iesirea principala cand Ariana canta ultima piesa, pentru ca voiam sa iesim inaintea multimii. Dar, in timp ce ne apropiam de iesire, un grup de angajati de la securitate ne-au spus sa mergem in cealalta directie, iar dupa cateva secunde ne-au strigat sa fugim si s-a produs explozia, chiar in spatele lor. Sute de oameni strigau si alergau. Oamenii aceia ne-au salvat vietile”.

Manchester Arena are o capacitate de 21.000 de locuri, dar nu se stie cate bilete fusesera vandute pentru show.

Martorii povestesc momentele de groaza prin care trecut, relateaza jurnalistii de la The Sun.

"Piele, sange si fecale erau imprastiate peste tot, inclusiv in parul meu si pe geanta", sustine martorul Abby Mullen.

Alti martori confirma aceleasi scene de groaza, "Aveam sange pe maini. Arata ca o zona de razboi."

"Era carne peste tot. Am simtit o durere in picior. Atunci m-am intors spre sotia mea, iar ea mi-a spus . Ea avea rani in zona stomacului si piciorul ei parea a fi rupt. Eu aveam, de asemenea, o mica gaura in picior si fragmente din explozibil."

"Toata lumea a intrat in panica si se impingea pe scari. Oamenii alergau disperati pe scari, iar altii sareau peste balustrada scarilor. Cand am iesit afara toata lumea tipa si plangea, iar coridorul era plin - mirosea a fum", sustine un alt martor.

"Concertul de abia se terminase si noi ne pregateam sa plecam, apoi s-a auzit o bubuitura puternica in urma noastra. Toata lumea alerga disperata din aceea zona. Noi nu stiam ce se intampla. Toata lumea tipa si alerga, insa unii au murit fiind calcati in picioare", adauga acelasi martor.

"A fost o explozie imensa, imensa. Fumul era peste tot. Toata lumea tipa. Erau trupuri fara viata peste tot. Era haos. Erau cam 20-30 de persoane intinse pe podea - multe dintre ele erau deja moarte. Ne-am speriat si am fugit", marturiseste martora Kiera Dawber.

"Totul s-a intamplat exact in fata noastra, in varful scarilor. Noi nu stiam ce ni se intampla. Ne grabeam sa scapam de acolo. O fata zacea in bratele mamei sale. Nu mi-am dat seama daca era in stare sa soc sau era ranita", povesteste un alt martor.

"Toata lumea a intrat intr-o stare generala de panica", sustine un alt martor, noteaza The Sun.