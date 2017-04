Martorii lui Iehova au fost declarati grupare extremista in Rusia. Curtea Suprema a interzis activitatea organizatiei religioase pe teritoriul tarii - VIDEO

Astfel, aproape 400 de filiale locale ar urma sa fie inchise, iar bunurile lor confiscate. Organizatia sustine ca va contesta decizia. Cererea de a interzice Martorii lui Iehova in Rusia a fost depusa de Ministerul Justitiei, care spune ca prezinta o amenintare fata de drepturile cetatenilor, ordinii si securitatii publice. Organizatia anunta ca are peste 170 de mii de adepti in toata tara.