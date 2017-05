Marturia cutremuratoare a unui om al strazii, dupa explozia din Manchester Arena. Cum i-a murit o femeie in brate

Chris Parker, in varsta de 33 de ani, a spus ca de obicei cerseste in foaierul situat in Manchester Arena, la sfarsitul concertelor, cand oamenii se indreapta catre casa, relateaza The Independent

El se afla in acel foaier, cand s-a produs atacul si a fost pus la pamant de fortei exploziei, apoi a intrat in cladire pentru a ajuta victimele.

Parker a descris momentul in care a ajutat o fetita care isi pierduse piciorul in urma exploziei, inainte sa intervina pentru o femeia care i-a murit in brate dupa ce a suferit leziune grave la picioare si cap.

“Toata lumea era fericita. In timp ce oamenii incepeau sa iasa, am auzit o bubuitura, iar intr-o clipa am vazut o lumina puternica, apoi fum si am auzit tipete. M-a trantit la pamant. Dupa aceea m-am ridicat, si in loc sa fug, m-am intors ca sa ajut.

Erau oameni intinsi pe jos peste tot. Am vazut o fetita, nu mai avea picioare. Am invelit-o in cateva tricouri si am intrebat-o unde este mama sau tatal ei. Mi-a raspuns ca tatal era la munca, iar mama chiar la locul incidentului”.

El a spus ca mama fetitei ar fi murit din cauza ranilor. Se pare ca femeie ar fi avut aproximativ 60 de ani. “A murit chiar in bratele mele. Avea aproximativ 60 de ani si mi-a spus ca venise alaturi de familia ei”.

“Nu m-am putut opri din plans. Erau piulite si suruburi pe toata podeaua. Oamenii aveau gauri pe spate. Nu pot sa trec peste tipete si peste mirosul acela. Nu imi place sa spun asta, dar se simtea miros de carne arsa.”, a mai adaugat barbatul.