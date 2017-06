Marturia lui Florin, devenit erou dupa ce a infruntat teroristii din Londra: "Am stiut ce este, dar nu mi-a fost frica"

In timp ce victimele fugeau, el cauta un "facalet mai mare", ca sa le tina piept. Reactia lui incredibila, faptul ca a adapostit 20 de oameni si ca a lovit un terorist cu o naveta in cap, i-au adus admiratia Romaniei intregi, dar si a presei internationale.

"Curajosul brutar roman", "Eroul care a demonstrat curaj, in fata terorii", sunt doar doua dintre titlurile celor mai importante posturi de televiziune din Marea Britanie.

In scurt timp, Florin Morariu a devenit un erou pe paginile de socializare. Este privit cu admiratie, dupa ce a sarit sa lupte cu teroristii si a adapostit zeci de oameni speriati in brutaria in care lucreaza. Dar Florin crede ca tot ce a facut reprezinta normalitatea.

"Eu nu sunt erou, sunt un simplu om, nu vreau sa fiu erou, toata lumea sa ma puna undeva sus. Sunt un simplu om care crede in Dumnezeu si cred ca Dumnezeu m-a ajutat", spune Florin.

Florin le-a povestit jurnalistilor pas cu pas felul in care a reactionat sambata seara, cand era la munca, la o brutarie din Londra. Mai intai a vazut oameni speriati, fugind pe strazi.

"Imi spune o femeie: 'Domnule, de la London Bridge vine un van, un autohevicul. Din el coboara niste persoane cu cutite si taie oameni pe strada.' Si am zis: 'Nu-i posibil. Unde, aicia Unde sunt oamenii astia care-s asaa' Si cica, 'pot fi oriunde, nu stiu unde sunt. Pot fi oriunde, lasa-ma sa stau aici inauntru.' Si atunci eu i-am zis lui Agron: 'Bai, eu ies afara!' El mi-a zis ca sunt nebun", povesteste Florin Morariu.

"Am vazut doi suspecti si in timpul ala am zis: cum sa reactioneza Aveam doua navete in mana. Una am aruncat-o spre el stiind ca se fereste, am fost sigur ca se fereste, ca el se uita la mine. Am aruncat cu gandul ca de prima se va feri si cu a doua il voi lovi. Si in timp ce am aruncat-o, eu am si plecat spre el. Si cu a doua l-am lovit, i-a venit undeva in zona fetei. A cazut langa asfalt", mai spune romanul erou.

Florin a fost printre putinii care si-au riscat viata ca sa-i infrunte pe atacatori. A facut insa mai mult.

"Am deschis poarta mare si am inceput sa tip: 'Came, all the people inside in the bakery.' Si au intrat sarmanii, erau 20, era o persoana cu deficiente, in carut, l-a luat alta persoana. Ramasese in mijlocul strazii", spune romanul.

"Am gandit-o ca este un atac terorist, dar, crede-ma, nu am avut frica atunci, nu mi-a fost frica", mai spune romanul.

Si fostii vecini din cartierul Dacia din Iasi, unde a copilarit Florin, sunt impresionati.

Vasile Dondas: "Sotia mea l-a vazut la TV si mi-a zis ca 'uite cum s-a luptat cu teroristii'. Mi-a parut bine ca nu l-a casapit. A fost nu curajos, a fost erou. Daca s-a luptat acela cu cutitu si el cu o lada... Mandria orasului si a tarii."

"E erou, erou. Daca nu dadeai cu lada aia, il taia pe el. E un baiat istet, curajos", spune un alt vecin.

Florin este insa foarte modest.

"Sincer, poate am avut si curaj, poate am facut-o si de frica, poate am facut-o si de mila, sunt 3 sentimente diferite, dar toate alaturate m-au facut sa fac chestia asta. Poate daca nu traiam aceste sentimente, n-o faceam. Poate fugeam si eu cum au facut si altii, poate lesinam, nu stiu, poate se intampla altceva. Suntem fricosi, ne speriem, dar daca noi nu suntem uniti, nu putem invinge", mai spune Florin Morariu.