Marturia unei britanice care timp de 20 de ani a fost violata de tatal sau. "Este micul nostru secret"

Prima data cand Raymond Prescott (54 ani) si-a abuzat sexual fiica a fost cand aceasta avea numai 7 ani, spunandu-i "acesta este micul nostru secret, iar eu sunt fetita lui speciala".

Fiica abuzata, pe numele sau Layla Bell, sustine ca de-a lungul copilariei ei, tatal ei s-a transformat din cel mai "bun prieten" al sau in "agresorul sau sexual".

Familia Prescott sunt originari din Nottingham, Marea Britanie. In casa lor se intamplau abuzurile la care fata era supusa. Layla a povestit anchetatorilor ca mama sa stia despre faptul ca tatal ei o viola, intrucat scenele se intamplau chiar in timpul cand aceasta se afla in casa. "Fac dragoste cu propria mea fiica", isi aminteste fata ca tatal ei tipa atunci cand o viola pentru a se asigura ca sotia sa aude.

Tanara agresata in copilarie este acum casatorita si a devenit mama a patru copii. Femeia si-a facut curaj si le-a povestit politistilor despre abuzurile la care tatal sau o supunea. "Cand eram mica, am fost intotdeauna favorita tatalui meu" erau vorbele pe care fata le-a rostit atunci cand si-a denuntat tatal. Femeia le-a povestit anchetatorilor despre cum se petrecea totul.

"Prima data m-a violat atunci cand aveam 7 ani. El imi spuneaca este foarte mandru de mine ca nu ud patul, iar pentru asta imi va oferi un cadou. Ma ducea in dormitor, dupa ce toti din casa plecau la scoala, si ma obliga sa stau culcata pe podea. Ma fixa cu mainile si imi tragea fusta de pe mine, ceea ce urma nu va pot povesti", marturisea tanara politistilor.

Aceasta sustine ca a incercat sa depaseasca momentele traumatizante prin care a trecut, insa nu le-a putut da uitarii in totalitate. "Totul mi-a ramas blocat in cap, poate pentru ca totul s-a intamplat la o varsta atat de frageda. Chiar si atunci stiam ca ceea ce el imi facea era cu adevarat rau."

Tanara sustine ca din acel moment, tatal sau a inceput sa o abuzeze periodic. In plus, barbatul ii dadea sa bea alcool inca de la cea mai frageda varsta: "Beam o gramada atunci cand eram adolescenta si am duceam beata la scoala, insa nimeni nu mi-a spus nimic pentru ca stiam sa ma ascund."

Dupa ce s-a maturizat, tanara a incercat sa vorbeasca cu cei din jurul sau despre tot ceea ce i s-a intamplat, insa nimeni nu a sustinut-o.

"Prima data i-am spus iubitului meu. Atunci el mi-a spus ca nu isi mai doreste sa ma mai lase sa ma duc acasa si isi facea griji pentru mine. Dupa care i-am spus matusii mele, care a ramas pietrificata. I-am spus si mamei mele, dar ea a decis sa nu mai vorbeasca si sa ma mai vada din acel moment. Cred ca ea s-a simtit rusinata de faptul ca nu a reactionat atunci".

In plus, tanara sustine ca prima data si-a dorit sa-si reclame tatal abuziv atunci cand avea 16 ani, insa acesta a aflat si a inceput sa o ameninte. "Noua luni mai tarziu a decis sa am violeze iar. A facut-o pentru ca asa credea ca o sa ma determine sa nu ma mai duc la politie", marturiseste tanara. Femeia sustine ca pe masura ce inainta in varsta, tatal ei incepuse sa o violeze constant. "Odata el m-a violat in timp ce mama era in camera alaturata si tipa , crezand ca este amuzant".

Ea sustine ca tatal sau o viola chiar si atunci cand ceilalti membri ai familiei erau in casa. "El se furisa in camera mea atunci cand toata lumea dormea".

In plus, tanara sustine ca tatal sau, atunci cand nu o abuza, aveau o relatie foarte buna. " Atunci cand nu ma viola imi devenea cel mai bun prieten. Nu imi pot explica de ce se schimba".

Femeia sustine ca intregul sau cosmar s-a prelungit pana ea a implinit 20 de ani. Asadar, timp de doua decenii tatal sau a supus-o abuzurilor sexuale.

La sfatul unei prietene, tanara si-a inregistrat tatal chiar atunci cand acesta se confesa asupra relatiei lor toxice.

Prescott, tatal violator, marturisea: "Stiu ce nu este bine. Este fiica mea, insa mi-am dorit sa nu-mi fi fost fiica. Cea mai buna partida din viata mea am trait-o cu tine. Nu ma pot atasa de nimeni in afara de tine."

Prescott a sustinut ca niciodata nu a putut sa o iubeasca pe sotia sa. "Am avut in plan sa o iubesc pe mama ta, insa n-am putut."

Cu aceasta confesiune a barbatului inregistrata, femeia s-a dus direct la politie.

Pentru fapta sa Instanta britanica i-a dat o pedeapsa de 12 ani de inchisoare.