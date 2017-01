Marturii terifiante facute de oameni raniti in clubul din Istanbul: "Oamenii erau plini de sange". Imagini dinaintea atacului. VIDEO

Imediat, agentii din baza din club au inceput evacuarea.

Una din victime - un barbat impuscat in picior - a spus ca nu stie exact cati atacatori au fost, insa el a vazut unul si s-a ascuns, relateaza CNN.

"Am fost impuscat in picior, omule!", i-a spus in limba engleza unui jurnalist ajuns la locul atacului, in timp ce era urcat in ambulanta. "Acesti nebuni au venit si au impuscat totul!"

Un clip publicat pe Twitter arata care era atmosfera in clubul Reina chiar inainte de atac. Oameni cu artificii in mana dansau, entuziasmati de intrarea in nou an.

Club Reina a few hours before the attack:( I'm afraid for many casualties #istanbul #reina pic.twitter.com/C39TsGAKCW

— Arjan Koenders (@ArjanKoenders1) December 31, 2016

Mehmet Dag, 22 de ani, era in trecere prin club la ora atacului. El povesteste ca a vazut cum suspectul a impuscat un ofiter de politie si un client care erau in fata localului inainte de a intra.

"Am intrat in stare de soc. Nu stiu ce s-a intamplat dupa ce a intrat. S-au auzit impuscaturi si dupa doua minute o explozie", a povestit el