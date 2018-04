Marturia unui tata yazidit: „Am platit 90.000 de dolari sa-mi eliberez familia din mainile jihadistilor”

Khalid Taalo Khudhur al-Ali a fugit din orăşelul irakian Sinjar în care locuia cu soţia şi copiii în 2014. Cu toate acestea, alţi 19 membri ai familiei sale au fost capturaţi de jihadişti. Pe parcursul a patru ani, bărbatul a fost nevoit să plătească 90.000 de mii de dolari pentru ca aceştia să scape din captivitate. După înfrângerea grupării Stat Islamic, el se teme pentru vieţile celorlalte rude rămase ostatice, scrie BBC News.

Khalid îşi aminteşte şi acum ziua în care militanţii grupării Stat Islamic au intrat în orăşelul irakian Sinjar. În noaptea zilei de 2 august 2014, nimeni nu a reuşit să doarmă.

„Multe dintre bătălii începuseră în sud, la periferie. Ne-a fost frică. În dimineaţa următoare, înainte de micul dejun, am auzit ţipete şi voci pe stradă. Când am deschis uşa, am văzut oameni fugind. I-am întrebat ce se întâmplă şi mi-au răspuns „ISIS este aici.” Tuturor ne-a fost frică. Cei care aveau o maşină au fugit în munţi, însă eu nu aveam o maşină”, a mărturisit el.

Astfel, Khalid a scos patru litri de benzină din generatorul electric şi i-a dat-o recipientul unui vecin, cu care căzuse de acord să îi ia cu maşina pe soţia sa însărcinată şi cei şase copii. Însă când a ajuns în Munţii Sinjar, a realizat că şi-a uitat acasă laptopul, documentele personale şi banii. Aşa că soţii s-au dat jos din maşină şi au început să discute despre ce este de făcut. Soţia lui Khalid s-a opus ideii ca acesta să se întoarcă acasă după documentele uitate, dar i-a dat permisiunea unuia dintre fii.

Pe drum, tânărul s-a întâlnit cu fratele lui Khalid, Dakheel, iar unul dintre verii săi a decis să-l însoţească în această călătorie. La scurt timp, Dakheel şi familia sa au fost reţinuţi de militanţii grupării Stat Islamic, în timp ce cei doi tineri au scăpat în siguranţă.

„Toţi cei care au rămas la baza muntelui au fost arestaţi de ISIS. Doar cei care au urcat au supravieţuit”, a povestit Khalid. Acesta a încercat să îşi strige fratele, dar o voce i-a răspuns: „Noi suntem din gruparea Stat Islamic.”

Fiul şi nepotul său au reuşit, însă, să se întoarcă în siguranţă la familia lor. În cele din urmă, Khalid a găsit un tractor care să îi transporte familia la graniţa cu Siria, trecând prin localităţi care erau pe punctul de a fi cucerite de jihadişti. După 24 de ore, familia bărbatului a ajuns în oraşul Sharya din Kurdistan.

Gândul că fratele său a fost capturat nu i-a dat pace lui Khalid. Familia sa face parte din grupul religios yazidit, pe care gruparea Stat Islamic îl consideră „adulatori ai diavolului”. Astfel, în mâinile jihadiştilor, soarta acestora părea pecetluită: sclavia sau moartea.

În mai 2015, Khalid a aflat că jihadiştii au decis să mute în Siria femeile şi copiii pe care i-au luat captivi. Cu toate acestea, militanţii au început şi să îi vândă pe aplicaţiile de mesagerie. Astfel, bărbatul a realizat că există o cale de a îşi salva familia, aşa că a început să contacteze diverşi traficanţi de persoane. Până în 2017, el a reuşit să strângă 90.000 de dolari, cu ajutorul cărora a răscumpărat 10 dintre cei 19 membri ai familiei extinse.

Ultima salvată este Shaima, o tânără de 16 ani. Ea a ajuns la unchii ei în 26 septembrie 2016, după trei ani în captivitate, în care a fost vândută ca sclavă lupătorilor ISIS. Pentru a o aduce înapoi acasă, unchiul ei a plătit 16.000 de dolari.

Bărbatul povesteşte că deşi a reuşit să îşi salveze o parte a familiei, nu a vorbit niciodată în mod direct cu militanţii ISIS, întrucât aceştia acţioneau printr-o reţea complexă de intermediari. Eliberarea Shaimei, de exemplu, a durat trei luni.

„Am aflat că intermediarii au fost prinşi de jihadişti, care i-au aruncat în închisoare şi torturat”, a spus Khalid. Ulterior, operaţiunea de salvare a fost întreprinsă de un alt grup de traficanţi.

„Mediatorul Irakian mi-a zis să mă duc la Dohuk să retrag banii. După o săptămână, m-a sunat din nou şi mi-a spus că operaţiunea va avea loc în şapte zile. N-am putut dormi toată săptămâna”.

Bărbatul a mai fost nevoit să strângă sume mari de bani şi pentru alte rude. Ca sora şi cumnata sa să fie eliberate, omul a trebuit să plătească 38.500 de dolari. Pentru eliberarea unui nepot a mai fost nevoie de 29.000 de dolari.

„Nu aveam bani, aşa că am împrumutat de la prieteni. Unii mi-au dat câte 50 de dolari, aţii 100. Un prieten care e deputat în Parlament mi-a dat 3.000 de dolari. Fraţii cumnatei mele mi-au trimis bani din Germania. În cele din urmă, am adunat 90.000 de dolari”.

Acum, bărbatul riscă să fie acuzat de finanţarea unei grupări teroriste, însă el vede întreaga tranzacţie ca pe o măsură prin care şi-a răscumpărat 10 membri ai familiei, dintre care nouă fete şi femei. Cu toate acestea, fratele său Dakheel, patru nepoţi şi un cumnat sunt încă încă daţi dipăruţi. Există o posibilitate ca aceştia să fi fost ucişi de militanţii ISIS sau de raidurile aeriene ale coaliţiei internaţionale, însă Khalid încă speră ca ei să fie încă în viaţă.

„Sunt multe posibilităţi, dar nimic nu e 100% sigur. Chiar dacă sunt morţi, vrem să ni se confirme printr-un test ADN. Când o persoană răpită moare, familia nu ştie nimic despre ea, ceea ce e foarte greu. Mi-aş dori să îi văd chiar şi dacă nu mai sunt în viaţă”, a mai mărturisit bărbatul care lucrează ca profesor de biologie într-o tabără pentru refugiaţi.