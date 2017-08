Marturia unui terorist arestat in Barcelona. Detalii necunoscute despre atentatul pregatit initial

Timp de o ora si zece minute, Mohamed Houli Chemlal - un spaniol in vârsta de 21 de ani, nascut in enclava sub administratie spaniola Melilla, in Africa de Nord - a confirmat in fata judecatorului madrilen care ancheteaza aceste atentate, soldate cu 15 morti si peste 120 de raniti, ceea ce a spus politiei catalane.

Celula de 12 membri, dintre care opt sunt morti, pregatea ”un atentat mai important” decât atacurile de la Barcelona si Cambrils, o statiune balneara situata la sud-vest de capitala catalana, si care ar fi vizat ”monumente”, ”cu ajutorul unor bombe”, potrivit unei surse judiciare.

Judecatorul a decis luni seara sa-l incarcereze, la fel ca pe alt suspect, Driss Oukabir, un marocan in vârsta de 27 de ani, locuitor, ca si el, al oraselului catalan Ripoll, situat la poalele Pirineilor, unde s-a format celula.

Judecatorul l-a eliberat pe al un al treilea barbat, care ramâne sub control judiciar, dar impotriva caruia acuzatiile sunt ”subtiri”, Mohamed Aalla, proprietarul altei masini folosite in al doilea atac, la Cambrils.

El si-a dat un termen de trei zile pentru a lua o hotarâre cu privire la al patrulea suspect, pe care l-a audiat tot marti.

CUIE SI UN TEXT IN NUMELE LUI ALLAH

In ordonanta care justifica aceste hotarari, se afla o serie de detalii pâna acum necunoscute cu privire la pregatirea precipitata a acestor atentate, dupa esuarea unui plan A.

Miercurea trecuta suspectii au aruncat - in mod accidental - in aer o casa in care confectionau dispozitive explozive, la Alcanar, la sud de Barcelona.

Intre daramaturi, politia a descoperit indicii care demonstreaza ca ei aveau intentii criminale. ”O mare cantitate de butelii de butan, acetona, apa oxigenata, bicarbonat, o mare cantitate de cuie care urmau sa fie folosite ca schije si detonatoare in vederea declansarii exploziei”.

Unele dintre aceste ingrediente permit fabricarea TATP, un exploziv foarte ”prizat” de Statul Islamic.

Sub moloz, politia a descoperit si textul manuscris, strecurat intr-o carte de culoarea verde: ”in numele lui Allah... Scurta scrisoare a soldatilor Statului Islamic in tinutul Al-Andalous (Spania, pe când se afla sub dominatie musulmana) catre cruciati, cei care urasc, pacatosilor...”.

Explozia a ucis un imam in casa, pe Abdelbaki Es Satty, suspectat ca a radicalizat grupul, si ”cel putin” o a doua persoana, potrivit justitiei.

Mohamed Houli Chemlal a supravietuit. El se afla afara, sub veranda, ceea ce l-a salvat.

PLAN B

A doua zi, pe 17 august, in lipsa bombelor, a fost declansat un ”plan B”.

O camioneta este inchiriata - un Renaul Kangoo, insa unul dintre teroristi a fost implicat intr-un accident, la ora locala 15.25 (16.25, ora României), nu departe de Cambrils.

O a doua furgoneta, inchiriata de Driss Oukabir, va fi folosita doua ore mai târziu la barcelona de catre Younes Abouyaaqoub.

Facând zig-zag in viteza pe celebrul bulevard La Ramlas, el a ucis 13 persoane si a ranit alte peste 120. Acest marocan, in vârsta de 22 de ani, injunghie mortal, dupa aceea, un automobilist pentru a-i fura masina.

Ultimul act are loc in noaptea de joi spre vineri, catre ora locala 1.00 (2.00, ora Moldovei) la Cambrils - unde cinci membri ai celulei, inarmati cu patru cutite si o secure, intra cu un Audi A3 al fratelui mai mare al unuia dintre ei in multime, mai redusa la acea ora.

Ei sunt impuscati de politie dupa ce au ucis o persoana - cu o lovitura de cutit - si au ranit alte sase.

Dupa patru zile de fuga, soferul camionetei de la Barcelona, Younes Abouyaaqoub, este impuscat si el, luni, de catre politisti, la Subirats, un sat aflat in mijlocul unei regiuni viticole, la 50 de kilometri de Barcelona.

In fata judecatorului, Mohamed Houli Chemlal a cautat sa arunce responsabilitatea atacurilor asupra imamului marocan ucis in explozia casei la Alcanar.

Incarcerarea sa si a lui Driss Oukabir a inchis primul capitol al anchetei cu privire la aceste atacuri care au zguduit Spania dupa mai bine de sapte ani de la un atentat major, insa politia continua sa ancheteze cu privire la posibile ramificatii internationale ale celulei.

Cel putin unul dintre suspecti s-a dus la Zurich in decembrie, potrivit politiei federale elvetiene.

De asemenea, bilete de avion catre Bruxelles pe numele imamului au fost gasite la Alcanar.

Iar automobilul Audi A3 folosit la Cambrils a fost surprins in apropiere de Paris de un radar, pe 12 august, cu patru persoane la bord, potrivit ministrului francez de Interne Gérard Collomb.

Ministrul francez urmeaza sa-l primeasca miercuri, in capitala, pe omologul sau Juan Ignacio Zoido.

Sursa: News.ro AFP/Getty Images