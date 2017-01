Marturii cutremuratoare facute de pe patul de spital de supravietuitorii avalansei din Italia: "Am mancat zapada si gheata"

Nu direct in fata camerelor de luat vederi, insa, pentru ca n-au depasit complet socul psihologic. O studenta de 22 de ani, salvata dupa 58 de ore, a spus, pentru Corriere della Sera, ca "a mancat doar zapada". Parintii unei alte tinere au dezvaluit ca fata lor a supravietuit doar pentru ca era langa un fotoliu rezistent, care a ferit-o de o grinda prabusita.

Jurnalist: Cum a supravietuitaTata: Datorita unui fotoliu... Altfel, o grinda putea s-o striveasca...Mama: Poate ca asa a fost sa fie...Tata: Fotoliul cu manere era putin mai mare ca ea si a protejat-o sa nu fie strivita de darmaturi.Jurnalist: Ce au mancataMama: Nimic, doar zapada...

Parintii Francescai Bronzi au stat de vorba cu presa la spitalul unde fiica lor este tratata. Francesca se afla la hotelul Rigopiano cu prietenul ei Stefano, care este in continuare considerat disparut.

Jurnalist: Unde erau in momentul fatidicaTata: In fata semineului.Jurnalist: Erau gata sa plece...Mama: Da, urmau sa plece, aveau bagajele facute.Tata: Cand a venit avalansa, au fost aruncati la zece metri de locul unde erau, asa ne-a spus.

"Doar zapada si gheata" - a raspuns si o alta supravietuitoare, Georgia Galassi, cand a fost intrebata daca a avut ce sa bea si sa manance. Tanara de 22 de ani, studenta, si-a povestit calvarul intr-un interviu pentru Corriere della Sera. Era in hol, cu prietenul ei, cand avalansa s-a napustit asupra hotelului. Dupa 58 de ore, salvatorii au scos-o din hotelul ingropat in zapada.

"Duminica am localizat corpul unei persoane de sex masculin, care, din nefericire, este decedata. Dar continuam. Inca avem speranta ca mai putem gasi supravietuitori pe care sa-i salvam", spune un salvator.

Specialistii spun ca, miercuri, in momentul producerii avalansei, aproximativ 120.000 de tone de zapada au lovit cladirea de patru etaje cu o viteza de 100 kilometri pe ora.

"E greu sa te misti in interior, sa ajungi intr-o camera sau alta. Au ramas in picioare peretii de sustinere, dar nu mai sunt usi. Asa ca suntem nevoiti sa facem niste gauri in pereti, doar cu unelte de mana", explica un pompier.

Sunt interventii aproape ''chirurgicale'' pentru a evita prabusirea altor fragmente ale structurii hotelului, spun coorodonatorii operatiunilor de salvare.