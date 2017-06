Marturii din infernul declansat in turnul care a luat foc in Londra. Cum a reusit un tanar sa coboare de la etajul 17 - VIDEO

Este un bilant intermediar al incendiului urias care a cuprins azi-noapte un bloc turn cu 120 de apartamente din vestul Londrei. Turnul Grenfell, in apropiere de Notting Hill, a luat foc in jurul orei locale 1:00, 3:00 ora Moldovei.

200 de pompieri, 45 de auto speciale si peste 20 de ambulante au fost mobilizate imediat la locul incendiului. In scurt timp, autoritatile au anuntat ca o operatiune de evacuare este in curs. Martorii spun ca pompierii nu au reusit sa evacueze decat etajele inferioare ale cladirii, in timp ce flacarile cuprinsesera deja intreg turnul. Cei aflati in apropiere povestesc ca au vazut oameni sarind de la ferestre sau facand semne disperate dupa ajutor. Altii spun ca nu reusesc sa ia legatura cu cei dragi, despre care stiau ca se afla in cladire.

#London: Huge Fire in #GrenfellTower, 26 Floors engulfed in devastating Fire, "significant number" of people missingpic.twitter.com/KpUPbz2s8v — Conflicts Zone (@Conflictszone) June 14, 2017

Un barbat a reusit sa coboare de la etajul 17 impreuna cu matusa lui in varsta de 68 de ani.

Incendiu violent la Londra. Un bloc turn de 27 de etaje arde complet; 30 de oameni au ajuns la spital. IMAGINI LIVE





"Am vazut pompierii si ne uitam afara sa vedem ce se intampla. Nu a fost alarma de incendiu pentru ca nu avem un sistem integrat in cladire. Am iesit pe hol si am simtit fum. Am intrat iar in casa si am vazut flacara urcand rapid din cauza izolatiei extrem de imflamabile. S-a aprins ca un chibrit", a povestit barbatul pentru un jurnalist de la Channel 4 News.

This man managed to escape from the 17th floor with his 68-year-old aunt. He told me how he got out #LatimerRoad pic.twitter.com/d4miXigfN3 — AssedBaig (@AssedBaig) June 14, 2017

El a explicat ca a coborat "pas cu pas, incet" pe scara umpluta de fum si a fost terifiant. "Fumul era deja foarte gros cand am iesit, Dumnezeu stie ce ar fi fost daca se intampla cateva minute mai tarziu", a mai spus el.

Sute de locatari au reusit sa iasa la timp din apartamente si au povestit ce au vazut.

"Era fum peste tot, chiar peste tot. Erau oameni jos, erau bucati care cadeau din blocului in flacari, oameni care tipau. Oamenii inca dormeau la etajele superioare si nu stiau ce se intampla. Nici nu sunt sigur daca jumatate dintre ei au putut reusit sa scape, ca sa fiu sincer. Erau copii la geamuri, oameni care aprindeau lanternele de la telefoane ca sa ceara ajutor. Pompierii nu au putut sa ajunga sus", a spus un locatar.

"Am auzit unii oameni care au strigat dupa ajutor, pe la etajele 19-20. Faceau semnale cu lanternele, dar acum s-au oprit. Nu stiu ce s-a intamplat cu ei, daca sunt teferi sau nu. A fost oribil. Asa un foc nu am mai vazut niciodata", a spus un altul.

Un alt martor a povestit ca a vazut "o persoana cazand de la etaj" si "o femeie care isi tinea copilul la fereastra". El a spus a spus ca a incercat sa intre in cladire dar a ajuns doar pana la etajul 2 pentru ca fumul era prea gros. "Am auzit tipete, le-am spus unor oameni sa coboare si au spus ca nu pot iesi din apartamente pentru ca fumul este prea gros pe coridoare", a povestit martorul.

Politia Metropolitana a infiintat o linie de urgenta pentru cei care vor sa afle informatii despre apropiati: 0800 0961 233

Un jurnalist de la Channel 4 spune ca a vorbit cu o femeie care a vazut o mama aruncandu-si copilul de la fereastra. De asemenea, unii locatari au spus ca au vazut oameni sarind de la fereastra.

In the light of day, this is what the block of flats looks like right now #latimerroad pic.twitter.com/hUvrARhba6 — AssedBaig (@AssedBaig) June 14, 2017

Un barbat care locuia la etajul 4 al turnului Grenfell a spus pentru Sky News ca a aflat ca trebuie sa fuga atunci cand cineva a batut la fiecare usa de la etaj in timp ce mergeau spre iesire.