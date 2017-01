Marturii dupa incendiul din Bamboo: "Nu a luat foc de la o tigara, a bufnit totul deodata". De teama unii au sarit in lac

Multi dintre cei care au acum nevoie de ingrijiri s-au intoxicat cu fum ori sufera de hipotermie dupa ce - in incercarea de a se salva din calea flacarilor - au sarit in lacul din apropiere.

Dealtfel, in zona au ajuns si echipaje de la scafandri, care au verificat daca mai exista si alte persoane in apa.

Incendiul a distrus clubul, care s-a prabusit. Acelasi local a mai fost mistuit complet de un incendiu si in 2005.

Zeci de ambulante, echipaje SMURD si autospeciale de la pompieri au impanzit zona. In tot acest timp, flacarile deveneau din ce in ce mai puternice.

Martorii spun ca initial au simtit un miros puternic de fum, iar in momentul in care s-a oprit muzica si-au dat seama ca este ceva in neregula. Apoi, au dat navala spre iesirile de urgenta.

Martor: "Am simtit miros de fum si am plecat imediat ca eram la iesire."

Martor: "Am iesit pe o teresa in fuga. Nu stiu nimic de prieteni. Nu am telefon, nimic, nu a luat foc de la tigara, a bufnit totul deodata."

Mator: "A luat foc de la o usa. Eram la baie"

Martor: "Era plin de oameni inauntru si la iesire."

Unii au iesit din curte si au impins masinile parcate pentru a le face loc salvatorilor.

Avand in vedere numarul amare de oameni din club, a fost activat planul rosu de interventie, iar la fatz locului a fost pus la punct inclusiv spitale mobil.

In invalmaseala creata, unii dintre cei care se aflau in local au ramas blocati intr-o curte interioara, povestesc martorii.In urma lor, flacarile imense s-au extins rapid si au cuprins toata suprafata clubului.